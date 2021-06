Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például ételekkel és történetekkel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2dfa4-a1a1-40bc-b110-d537953ff293","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","timestamp":"2021. június. 23. 09:30","title":"Foci helyett: Pizza! Szusi! Hamburger!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","shortLead":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","id":"20210622_kanikula_szaharai_por","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d0d05c-0500-4b0f-97f0-5159e37d8f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_kanikula_szaharai_por","timestamp":"2021. június. 22. 18:25","title":"A kánikula mellé szaharai port is kapunk a nyakunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","shortLead":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","id":"20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a97e50-134e-4521-acac-23a2fc2c9b59","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 16:13","title":"Újonc cégek jutnak milliárdokhoz az egészségipari pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc652b98-1469-40f8-bc5e-9fcd6c1a0c51","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választás tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. Műholdképek és a helyszínen készült felvételek alapján a HVG elkészítette a majorság méretarányos, háromdimenziós modelljét. Az építkezést feltáró teljes videót hamarosan bemutatjuk a hvg360-on. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választás tud nyerni. Amilyen...","id":"20210623_Orban_viktor_hatvanpuszta_major_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc652b98-1469-40f8-bc5e-9fcd6c1a0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69663018-67cf-4445-872d-bc783c72a01c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_Orban_viktor_hatvanpuszta_major_epitkezes","timestamp":"2021. június. 23. 15:40","title":"Feltártuk, hogyan épült Orbánék hatvanpusztai birtoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán azok az intézmények szerepelnek, amelyekből a legtöbb diák jut be a két legnevesebb brit egyetem képzéseire.\r

","shortLead":"A listán azok az intézmények szerepelnek, amelyekből a legtöbb diák jut be a két legnevesebb brit egyetem képzéseire.\r

","id":"20210623_sikeres_iskolak_oxford_cambridge_fazekas_gimnazium_milestone_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb997df-6201-40e5-a89a-7bb72116d248","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_sikeres_iskolak_oxford_cambridge_fazekas_gimnazium_milestone_intezet","timestamp":"2021. június. 23. 07:41","title":"Fontos listára került fel két magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","shortLead":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","id":"20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509343-c948-40fa-90ba-dca39e08e7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","timestamp":"2021. június. 22. 15:09","title":"Igazoltan koronavírusos család ült a szurkolók közt a magyar–francia mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","shortLead":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","id":"20210624_gyalogoshid_washington_hid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0e19a5-6583-4a27-9de6-ba4d80b13283","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_gyalogoshid_washington_hid","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Összeomlott egy gyalogoshíd Washingtonban, többek megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","shortLead":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","id":"20210622_kamat_forint_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6fdc13-9a84-4af3-afd6-54a7688d1a8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamat_forint_arfolyam","timestamp":"2021. június. 22. 14:38","title":"356-ig esett a forint a kamatdöntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]