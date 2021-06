Ősszel válhat általánosan elérhetővé az Apple új mobil operációs rendszere, amely – mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk – egyfajta választást kínál majd: a felhasználó legjobb belátása szerint dönthet arról, hogy megnyomja a frissítés gombot (amivel egy új kaland veszi kezdetét), vagy inkább a biztonságra játszva megmarad az iOS 14-nél (amit azért az Apple igencsak gyakran frissítgetett).

Feltehetően sokan fognak váltani az újdonságra, amellyel egy sor új funkció is érkezik, amelyeket ingyen kaphat meg mindenki. Azonban nem mindenki kalandvágyó, és nem kevesen lesznek azok sem, akik maradnak az iOS 14-nél, különösen akkor, ha régebbi eszközük van (az iOS 15 ugyanis, meglepő módon, sok régebbi telefonon is futhat majd), különösen amiatt, hogy a vadonatúj operációs rendszer igencsak megterhelheti a régebbi hardvereket. Emellett semmit sem veszítenek, ha megmaradnak az iOS 14-nél: továbbra is megkapják a biztonsági frissítéseket, tartalmakat és alkalmazásokat vásárolhatnak, és befizethetnek az olyan szolgáltatásokra, mint az iCloud.

© ZDNet

Persze – jegyzi meg a ZDNet szakújságírója – senki se gondolja, hogy ezt merő önzetlenségből teszi az Apple. Egyfelől ugyan érdeke, hogy a felhasználók váltsanak újabb iPhone-ra (de akkor kockáztatja azt, hogy lesznek, akik áttérnek az androidos ökoszisztémára), másfelől a régi eszköz tulajdonosa is sokat költhet az Apple Store-ból letöltött alkalmazásokra és az Apple-szolgáltatásokra, más szóval: nagyon is meg kell becsülni őket (is).

Az Apple most valami olyasmit csinál az iOS-szel, ami nagyon hasonlít egy hosszú távú támogatási verzió létrehozására, ami nagy változás egy olyan vállalatnál, amelyik korábban agresszív frissítési ciklusokat kényszerített a felhasználókra. Így az Apple létrehozhatja saját Windows XP-jét, egy olyan platformot, amelyet jól futtathatnak a régebbi eszközök, miközben relevánsak maradhatnak, és még az Apple számára is nyereséget hozhatnak.

És hogy meddig? Ezt egyelőre nem tudni, lehet három év, négy év, öt év, tulajdonképpen mindaddig tarthat, amíg profitot tud belőle csinálni az Apple.

