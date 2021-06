Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több mint hatezer ember került be a társaságba, így számuk már meghaladja a hatvanezret. A Boston Consulting Group (BCG) számításai szerint a 60 ezer szupergazdag 22 ezer milliárdos vagyont halmozott fel, ez a világ befektethető pénzének 15 százalékát jelenti.

","shortLead":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több...","id":"20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de18ed-6dc3-4a3c-8767-6abe11fba5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","timestamp":"2021. június. 13. 14:00","title":"A leggazdagabbak a koronavírus-járványon is nyertek és nyerni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","shortLead":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","id":"20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253895d6-eb27-4b6f-aca8-827de2c785cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","timestamp":"2021. június. 13. 21:42","title":"Most a kordon dőlt le annál a fogadónál, ahol korábban az állvány dőlt le, majd törmelék hullott az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából eredő mutációját tanulmányozó kutatók egyike. ","shortLead":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából...","id":"20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bafd6c-e2f2-40bc-8b08-2d5ffbdc54cc","keywords":null,"link":"/elet/20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","timestamp":"2021. június. 14. 13:16","title":"A delta variáns első tüneteit könnyebb összekeverni egy közönséges náthával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","shortLead":"Több fővárosi kerületben is belassult a folyamat, és nem csak a járvány miatt.","id":"20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d595b-3acc-4e95-8dca-a14659424e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_hagyateki_eljaras_ugyintezes_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 08:14","title":"8-9 hónapig is húzódhat most a hagyatéki ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","shortLead":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","id":"20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e2fcd-d314-4c26-a7b4-bc9ab2dae675","keywords":null,"link":"/sport/20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","timestamp":"2021. június. 12. 23:23","title":"Félgőzzel rúgtak egy hármast a belgák a harmatos orosz csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók szabadították ki. ","shortLead":"A tűzoltók szabadították ki. ","id":"20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c188097-0de0-4271-ab0c-150b38027526","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","timestamp":"2021. június. 13. 20:09","title":"Vasúti csille alá szorult egy 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába igazol.","shortLead":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába...","id":"20210614_Buffon_Parma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e5268d-3411-4e10-9f91-b17739adba82","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Buffon_Parma","timestamp":"2021. június. 14. 13:18","title":"Visszatérhet nevelőklubjához Gianluigi Buffon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]