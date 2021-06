Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul törlődnek az adatok, akár többévnyi mentés is.","shortLead":"Az adattárolók esetében legkritikusabb besorolású hiba ütötte fel a fejét a Western Digital egyes eszközein: váratlanul...","id":"20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c60f3ac-a346-4193-b47d-ed080a2b2853","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_western_digital_my_book_live_hattertar_felhasznaloi_adatok_adatvesztes","timestamp":"2021. június. 25. 12:03","title":"Most azonnal húzza ki a kábelt, ha ilyen tárolója van – törlődnek az adatok, és senki sem tudja, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c670110-4d2a-48dc-a419-bf3b31d9abf7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fekete-Győr Andráséknak 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük az Állami Számvevőszéknek.","shortLead":"Fekete-Győr Andráséknak 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük az Állami Számvevőszéknek.","id":"20210625_ASZ_gazdalkodas_Momentum_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c670110-4d2a-48dc-a419-bf3b31d9abf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293c433f-e714-4e97-a348-31a933d0590f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_ASZ_gazdalkodas_Momentum_Kutyapart","timestamp":"2021. június. 25. 13:55","title":"ÁSZ: Megbízhatatlanul gazdálkodott a Momentum és a Kutyapárt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10","c_author":"Viessmann","category":"brandcontent","description":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról, illetve jónéhány olyan, eddig kevésbé szembetűnő higiéniai probléma is végre felszínre került, amire már a járvány előtt is jóval nagyobb figyelmet kellett volna fordítanunk, hiszen ez lesz a kulcsa a biztonságos munkavégzés és oktatás újraindulásának. ","shortLead":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról...","id":"20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06cdba-9a04-44f0-b875-ab269d065eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","timestamp":"2021. június. 25. 14:30","title":"Hogyan lett volna csökkenthető a koronavírus kockázata az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata Európában.","shortLead":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata...","id":"20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1b673d-bc40-4269-8895-88e1544b8bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 18:33","title":"A mai hőhullámok semmik azokhoz képest, amik később jöhetnek, ha még tovább melegszik a bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba5a936-50cd-4e81-8967-6b779d911a00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ focilabdáinak nagy része Pakisztánban készül, ahol nyugati nyomásra az országban sokat javultak a munkakörülmények az elmúlt évtizedekben. Az ott készült labdák esetében azért is fontos a fairtrade jelzés, mert azt mutatja, hogy gyárban, és nem családoknál, gyerekmunkával készültek. Ennek ellenére még a német Bundesliga hivatalos labdáinak – amelyek szintén Pakisztánban készülnek – sincs ilyen minősítésük, mert úgy többe kerülnének. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A világ focilabdáinak nagy része Pakisztánban készül, ahol nyugati nyomásra az országban sokat javultak...","id":"20210625_focilabda_gyerekmunka_pakisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba5a936-50cd-4e81-8967-6b779d911a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa36769-eb09-44d4-8877-28b2880f4211","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_focilabda_gyerekmunka_pakisztan","timestamp":"2021. június. 25. 17:39","title":"Hiába harcolnak a gyerekmunka ellen, ha többe kerül a fairtrade focilabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr. Máriás Béla készített. ","shortLead":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr...","id":"20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70088ff-17c1-46c9-8183-edf640f7d44f","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","timestamp":"2021. június. 26. 10:17","title":"Orbán és Áder a Balatonban fürdik együtt a pápával - dr. Máriás megint alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Németországban zsidóként nevelkedett tudós mélyen együttérzett azokkal, akiket megkülönböztetés ért.","shortLead":"A Németországban zsidóként nevelkedett tudós mélyen együttérzett azokkal, akiket megkülönböztetés ért.","id":"20210625_Mit_gondolt_Einstein_a_feketek_szegregaciojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a86da9c-819c-4143-9098-3786ca8e978f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210625_Mit_gondolt_Einstein_a_feketek_szegregaciojarol","timestamp":"2021. június. 25. 19:15","title":"Mit gondolt Einstein a feketék szegregációjáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d596aeec-4ba1-44b6-8cc8-cd0d7cb41f25","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Egyik oldalon a hatalmas pénzekkel megtámogatott, politikailag kedves intézmények, projektek, a másik oldalon a teljesen kivéreztetett, bezárt, veszélyeztetett közgyűjtemények. Az Orbán-kormány 2010 óta jelentősen átalakította a területet, de ebben nem volt sok köszönet.\r

\r

","shortLead":"Egyik oldalon a hatalmas pénzekkel megtámogatott, politikailag kedves intézmények, projektek, a másik oldalon...","id":"20210625_muzeum_kozgyujtemeny_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d596aeec-4ba1-44b6-8cc8-cd0d7cb41f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70639289-525a-49c0-9d84-3c26fc342d92","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_muzeum_kozgyujtemeny_orban_kormany","timestamp":"2021. június. 25. 18:58","title":"Egy múzeumot nem csak a talajvíz fenyegethet, hanem egy kormány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]