[{"available":true,"c_guid":"26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","shortLead":"A Transparency International kikért néhány adatot, de a folyamat elakadt.","id":"20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26417ae8-0ecd-4c8f-9a13-28e9f5b91725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c38bba-8522-4fe1-8986-1c5af075cf29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_titkositas_sztrada_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 30. 07:33","title":"A kormány 10 évre titkosította a sztrádakoncesszió háttérszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb0506-44d6-464c-8542-2ed4b6b05c90","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az első hazai, fekete humorral beoltott sci-fi vígjátékban Árpa Attila egy gonosz űrlényt, Walters Lili az öngyilkossági kísérleteit mindig elbénázó, űrfanatikus egyetemistát, Lengyel Benjámin pedig kis túlzással Ryan Goslingot alakítja. Ebbe a díszes társaságba érkezik meg Zalatnay Cini és egy kedves, túlsúlyos űrlény is. Az Űrpiknik elsősorban a karakterei miatt szerethető.","shortLead":"Az első hazai, fekete humorral beoltott sci-fi vígjátékban Árpa Attila egy gonosz űrlényt, Walters Lili...","id":"20210630_Elmondhatjuk_hogy_van_mar_magyar_urlenyunk_es_sajat_Ryan_Goslingunk_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cb0506-44d6-464c-8542-2ed4b6b05c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8e0b17-79b9-4362-856a-1fbe984d6f52","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Elmondhatjuk_hogy_van_mar_magyar_urlenyunk_es_sajat_Ryan_Goslingunk_is","timestamp":"2021. június. 30. 20:00","title":"Elmondhatjuk, hogy van már magyar űrlényünk, és saját Ryan Goslingunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532f0bc8-3875-4c70-9f9e-3710be2c62ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy a jövőben az Office is igazodni fog ahhoz az irányvonalhoz, ami a Windows 11-et is jellemzi.","shortLead":"A Microsoft egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy a jövőben az Office is igazodni fog ahhoz az irányvonalhoz, ami...","id":"20210630_windows_11_microsoft_office_uj_dizajn_kinezet_rancfelvarras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=532f0bc8-3875-4c70-9f9e-3710be2c62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a5238-7d61-48f8-84e9-7ff941a067c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_windows_11_microsoft_office_uj_dizajn_kinezet_rancfelvarras","timestamp":"2021. június. 30. 18:03","title":"Megújul a Microsoft Office, új külsőt kapnak a programok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","shortLead":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","id":"20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafdb8-ffe9-4b45-919f-23a0bd7c5004","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","timestamp":"2021. június. 30. 19:13","title":"A gyerekekre zúdított fideszes kampányvideók miatt tett panaszt a YouTube-nál a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem hagyták otthon, aki így David Beckhammel és Ed Sheerannel egy páholyban nézhette végig az angol csapat győzelmét.","shortLead":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem...","id":"20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cc5597-568a-4d78-961f-09fecfc363e3","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","timestamp":"2021. június. 30. 09:47","title":"György herceg öltönyben és nyakkendőben szurkolta ki az angol továbbjutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","shortLead":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","id":"20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36477d-24b1-4696-800f-9e68ca59686f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 29. 19:58","title":"Kilencéves csúcs közelébe emelkedik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","shortLead":"Bejelentette a klinikai kutatások végleges adatait a német gyártó.","id":"20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc4c49-89e7-4a2a-a62e-7aa1e644ddcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_curevac_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 01. 05:48","title":"Tényleg nem véd eléggé a CureVac a koronavírus-fertőzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f22d44-2d0a-4d0a-968c-fb79b4467402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített típus alapmodelljét egy 90 lóerős 1 literes benzinmotor hajtja.","shortLead":"A felfrissített típus alapmodelljét egy 90 lóerős 1 literes benzinmotor hajtja.","id":"20210701_39_millio_forinton_nyit_itthon_a_megujult_dacia_duster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f22d44-2d0a-4d0a-968c-fb79b4467402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c9f82-3c80-4e80-b17d-389e402def25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_39_millio_forinton_nyit_itthon_a_megujult_dacia_duster","timestamp":"2021. július. 01. 07:21","title":"3,9 millió forinton nyit itthon a megújult Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]