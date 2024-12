Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7e9552e-055d-4ef4-8e37-70082bb95068","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A digitalizáció miatt bezuhant a személyesen kezdeményezett tranzakciók száma.","shortLead":"A digitalizáció miatt bezuhant a személyesen kezdeményezett tranzakciók száma.","id":"20241223_A-megvaltozott-allamadossag-fogyasztasi-szokasok-miatt-a-kincstar-bezarja-ertekesitesi-pontjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7e9552e-055d-4ef4-8e37-70082bb95068.jpg","index":0,"item":"fb449ff9-aecf-4e31-9311-56a02d850f7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_A-megvaltozott-allamadossag-fogyasztasi-szokasok-miatt-a-kincstar-bezarja-ertekesitesi-pontjait","timestamp":"2024. december. 23. 13:46","title":"A megváltozott államadósság-fogyasztási szokások miatt a kincstár bezárja értékesítési pontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egy ukrán hajóskapitányt hallgatott ki.","shortLead":"A rendőrség egy ukrán hajóskapitányt hallgatott ki.","id":"20241223_hajobaleset-margit-hid-rendorseg-gyanusitott-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a.jpg","index":0,"item":"e8bc3ffd-b39c-48b8-ae72-9d39f8bc167d","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_hajobaleset-margit-hid-rendorseg-gyanusitott-kihallgatas","timestamp":"2024. december. 23. 13:02","title":"Már gyanúsítottja is van a Margit hídnál történt hajóbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","id":"20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50.jpg","index":0,"item":"ac2ea0ef-abf9-434d-9bdf-278bf64f658c","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2024. december. 21. 20:11","title":"Január első felében dönt a MOHU és az Energiaügyi Minisztérium az új lomtalanítási rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók tiltakozásához. A szerb főváros főbb csomópontjain két órán át nem lehetett közlekedni. ","shortLead":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók...","id":"20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6.jpg","index":0,"item":"2762e896-5c57-47c7-bda1-b8f33a384846","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","timestamp":"2024. december. 22. 18:13","title":"Több ezren csatlakoztak az egyetemisták tiltakozásához Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik kézben tartják az akkumulátoripari technológiát és a nyersanyagokat is – mondja Várkonyi Gábor autópiaci szakember. Interjú.","shortLead":"A gyors elektromos átállás öncsonkításra kényszerítette az európai autóipart, ráadásul a kínai gyártóknak kedvez, akik...","id":"20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef63bb89-8765-416a-ba02-0b49f2e151e0.jpg","index":0,"item":"ce228dec-b252-4fba-a206-bf23c5c97268","keywords":null,"link":"/360/20240824_varkonyi-gabor-interju-elektromos-auto-europai-autoipar","timestamp":"2024. december. 23. 12:15","title":"Hogyan teszi tönkre az elektromos autó az európai ipart?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49","c_author":"Singer Magdolna","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241222_hvg-singer-magdolna-szabo-magda-az-ajto-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49.jpg","index":0,"item":"d365d64b-803c-4637-a3c8-c73197e80fab","keywords":null,"link":"/360/20241222_hvg-singer-magdolna-szabo-magda-az-ajto-irodalom","timestamp":"2024. december. 22. 16:00","title":"Singer Magdolna író, gyásztanácsadó: Szabó Magda Az ajtó című regénye mágikus mű, egyenesen hipnotizálja az olvasót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle a kilók. Azonban a szervezet megbosszulja ezt a stresszt, például azzal, hogy lelassítja a szőrnövekedést.","shortLead":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle...","id":"20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757.jpg","index":0,"item":"36c4f6f2-726d-452e-9140-d612fbb9a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","timestamp":"2024. december. 21. 16:03","title":"Fogyhat vele, de ne csodálkozzon, ha nem nő rendesen a haja: 18%-kal lassabb a hajnövekedés azoknál, akik belekezdenek az időszakos böjtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb13b23-964a-4d6d-8486-dc348455a198","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Mitsubishivel kiegészülve a Honda és a Nissan a világ egyik legnagyobb autógyártója lenne.","shortLead":"A Mitsubishivel kiegészülve a Honda és a Nissan a világ egyik legnagyobb autógyártója lenne.","id":"20241223_Fuzios-hajtas-a-Honda-es-a-Nissan-fel-ev-alatt-lezavarna-az-elokeszuleteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb13b23-964a-4d6d-8486-dc348455a198.jpg","index":0,"item":"a4f2b40e-57e0-4d5f-bf69-499237498cb4","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_Fuzios-hajtas-a-Honda-es-a-Nissan-fel-ev-alatt-lezavarna-az-elokeszuleteket","timestamp":"2024. december. 23. 08:43","title":"Fúziós hajtás: a Honda és a Nissan fél év alatt lezavarná az előkészületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]