Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","shortLead":"A közlemény szerint január 2-án és 3-án az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.","id":"20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015.jpg","index":0,"item":"3036c94e-b4b5-48f9-96cd-51520f3a1243","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_bkk-szilveszteri-menetrend","timestamp":"2024. december. 30. 12:48","title":"BKK: szilveszterkor számos járat egész éjjel közlekedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700b08e8-e50c-4397-960f-ddab403d56ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alábbi válogatásban az év negatív hősei a főszereplők, és természetesen a semmiből felbukkant Magyar Péter. De azt is megmutatjuk, miképp fordulhat elő, hogy Orbán Viktor két alternatív címlapon is ott van, de végül nem rúg labdába Bese atya mellett.","shortLead":"Az alábbi válogatásban az év negatív hősei a főszereplők, és természetesen a semmiből felbukkant Magyar Péter. De azt...","id":"20250101_2024-Best-of-hvg-cimlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/700b08e8-e50c-4397-960f-ddab403d56ce.jpg","index":0,"item":"a53edd82-caba-4df4-85e2-d009eaedd386","keywords":null,"link":"/360/20250101_2024-Best-of-hvg-cimlap","timestamp":"2025. január. 01. 07:00","title":"Többet mond ezer szónál: 2024 legjobb HVG-címlapjaival indul az új év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során. Mint kiderült, messze nem egyedi esetről van szó.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során...","id":"20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"63a6c2d4-1d33-4b19-b873-15b1e8197995","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","timestamp":"2024. december. 30. 11:03","title":"Pornóvideók lepték el a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"Lakos Gábor","category":"nagyitas","description":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik legkeményebb része, a főnökkel kacagó fideszesek – a HVG riporterei kiválogatták az idei kedvenc fotóikat.","shortLead":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik...","id":"20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"5da2c7cb-937b-4a7a-90e9-91833f80c7af","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","timestamp":"2024. december. 30. 19:00","title":"Budapesttől Bejrútig, Magyar Pétertől Azahriah-ig - ezek voltak a HVG fotóriportereinek a kedvenc képei - Nagyítás galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b9f84-23ba-41b4-94d9-29aa9760d65b","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"De akár poharat emelhet önnek Leonardo DiCaprio, vagy köszöntheti újévkor Obi-Wan Kenobi is.","shortLead":"De akár poharat emelhet önnek Leonardo DiCaprio, vagy köszöntheti újévkor Obi-Wan Kenobi is.","id":"20241231_Vege-van-kicsi-menczer-tamas-magyar-peter-leonardo-di-caprio-a-nagy-gatsby-forrest-gump-dragan-add-az-eleted-star-wars-obi-wan-kenobi-vissza-a-jovobe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13b9f84-23ba-41b4-94d9-29aa9760d65b.jpg","index":0,"item":"08983672-9402-4178-8e31-15fc18c14240","keywords":null,"link":"/elet/20241231_Vege-van-kicsi-menczer-tamas-magyar-peter-leonardo-di-caprio-a-nagy-gatsby-forrest-gump-dragan-add-az-eleted-star-wars-obi-wan-kenobi-vissza-a-jovobe","timestamp":"2024. december. 31. 15:55","title":"„Vége van, kicsi” – mutatjuk, milyen szürreális módokon búcsúzhat el 2024-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen súlyosan, kilencen könnyebben megsérültek – jelentette a helyi média.","shortLead":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen...","id":"20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb.jpg","index":0,"item":"17f42e80-4f02-4158-9a20-e1a9863fa068","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","timestamp":"2024. december. 31. 11:36","title":"Tömeges gázolás történt egy szöuli piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1393d-69eb-4148-8838-4aa97021d418","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Orbán Viktor kiadta a jelszót, megint nem leszünk „migránsország”, ennek jegyében január elsejétől kevesebb vendégmunkás jöhet, és a küldő országok körét is korlátozzák. Egy Nógrád megyei vendégmunkásszállón jártunk, ahol a filippínó családapák már csomagolnak. Bármennyire is igyekeztek az elmúlt években beolvadni a közösségbe, a legtöbbjüknek haza kell térni.","shortLead":"Orbán Viktor kiadta a jelszót, megint nem leszünk „migránsország”, ennek jegyében január elsejétől kevesebb...","id":"20241231_hvg-a-vendegseg-vege-fulop-szigeteki-vendegmunkasok-magyarorszagon-karacsony-ersekvadkert-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9c1393d-69eb-4148-8838-4aa97021d418.jpg","index":0,"item":"89fe58f8-6993-4e8b-ae48-c3c8db9faff4","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-a-vendegseg-vege-fulop-szigeteki-vendegmunkasok-magyarorszagon-karacsony-ersekvadkert-riport","timestamp":"2024. december. 31. 07:00","title":"Filippínók az éjféli misén – így karácsonyoztak Nógrádban a kiebrudalt vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]