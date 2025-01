Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","id":"20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd.jpg","index":0,"item":"40c150a2-1333-446f-b328-1b87e1e09dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","timestamp":"2025. január. 02. 09:21","title":"Teljesen megújul az egyik legfontosabb VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc65c95-1bc2-4aa5-9c60-9cee6b19cf14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A változtatás kritikusai attól tartanak, hogy iszlamista irányzatot vesz az oktatás, az új oktatási miniszter eleinte apró változtatásokat ígért, ami nem egészen tükrözi a valóságot.","shortLead":"A változtatás kritikusai attól tartanak, hogy iszlamista irányzatot vesz az oktatás, az új oktatási miniszter eleinte...","id":"20250103_Nagy-felhaborodast-valtott-ki-hogy-a-sziriai-atmeneti-kormany-hozzanyult-az-alaptantervhez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc65c95-1bc2-4aa5-9c60-9cee6b19cf14.jpg","index":0,"item":"e4fe9957-db82-4775-ba36-54c140e9999f","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Nagy-felhaborodast-valtott-ki-hogy-a-sziriai-atmeneti-kormany-hozzanyult-az-alaptantervhez","timestamp":"2025. január. 03. 09:32","title":"Nagy felháborodást váltott ki, hogy a szíriai átmeneti kormány hozzányúlna az alaptantervhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","shortLead":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","id":"20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"02129a73-d00c-4beb-b181-4bb5d6b1877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","timestamp":"2025. január. 02. 16:28","title":"Magyar Péter szerint már április végén előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók, hogy kifizessék a klub NAV-tartozását.","shortLead":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók...","id":"20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226.jpg","index":0,"item":"0f220f37-9a33-43f1-8021-0dbc7cb603e4","keywords":null,"link":"/sport/20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","timestamp":"2025. január. 02. 11:41","title":"Szektort neveznének el a Haladás stadionjában Schäfer Andrásról, aki 15 millióval segítette a klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c21268f-7a1e-4fcd-b680-9ffb7f5cd510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a tavalyi béremelés áll a háttérben, de sokan tértek vissza a nyugdíjból is. ","shortLead":"Elsősorban a tavalyi béremelés áll a háttérben, de sokan tértek vissza a nyugdíjból is. ","id":"20250102_Pedagogus-beremeles-nyugdijas-tanarhiany-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c21268f-7a1e-4fcd-b680-9ffb7f5cd510.jpg","index":0,"item":"41772d15-0c3b-4013-902d-25169e464ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Pedagogus-beremeles-nyugdijas-tanarhiany-oktatas","timestamp":"2025. január. 02. 12:00","title":"Nőtt a pályán lévő pedagógusok száma 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, ugyanúgy gondolkodnak a világ dolgairól, befejezik egymás mondatait. De míg az egyikük taktikus, és néha kicsit talán túl is gondolja a dolgokat, a másikuk csak megy előre, és elsősorban az erejében bízik. Márton Luanával és Vivianával beszélgettünk.","shortLead":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak...","id":"20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf.jpg","index":0,"item":"091fdb6e-11ae-46fa-bd79-b0804bfa9660","keywords":null,"link":"/sport/20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 20:00","title":"Márton ikrek: Ha az edző eléri a gyerekeknél, hogy higgyenek magukban, az az egész életüket elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben lesz az ötszörös olimpiai bajnok tornász búcsúztatása.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben lesz az ötszörös olimpiai bajnok tornász búcsúztatása.","id":"20250102_Keleti-Agnes-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47.jpg","index":0,"item":"89973c24-9fe0-4cfc-9d48-0dcffb757ed5","keywords":null,"link":"/sport/20250102_Keleti-Agnes-temetes","timestamp":"2025. január. 02. 19:27","title":"Születésnapján helyezik örök nyugalomra Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]