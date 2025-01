Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a47f594-7d7b-4539-ae4c-6579e9a7e56e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újfajta koreai aksi az ígéretek szerint 1000 töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának közel 90 százalékát.","shortLead":"Az újfajta koreai aksi az ígéretek szerint 1000 töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának közel 90...","id":"20250106_itt-a-legujabb-biztonsagos-es-tartos-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a47f594-7d7b-4539-ae4c-6579e9a7e56e.jpg","index":0,"item":"cb6a06e5-3ee4-4107-a823-bf91fff297b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_itt-a-legujabb-biztonsagos-es-tartos-akkumulator","timestamp":"2025. január. 06. 07:21","title":"Itt a legújabb biztonságos és igen tartós akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a volt elnökök halála után a regnáló elnök rendeli el, hogy 30 napig félárbocon legyenek a zászlók az országban. Donald Trump beiktatása azonban hamarabb lesz, minthogy lejárna a 30 nap.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a volt elnökök halála után a regnáló elnök rendeli el, hogy 30 napig félárbocon legyenek...","id":"20250105_jimmy-carter-halala-donald-trump-amerikai-elnok-nemzeti-gyasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe5b15bb-341b-4ab1-915c-b3de25b5bd9e.jpg","index":0,"item":"ee851645-c538-47b2-8b91-87a45d3ea8ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_jimmy-carter-halala-donald-trump-amerikai-elnok-nemzeti-gyasz","timestamp":"2025. január. 05. 14:35","title":"Sérelmezi Donald Trump, hogy beiktatásakor félárbocon lesznek az amerikai zászlók Jimmy Carter halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House Zrt.?","shortLead":"Közös vállalkozásba kezdenek a VakVarjú és a Stifler étteremlánc tulajdonosai. Mivel foglalkozik majd a Paprika House...","id":"20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c60bda35-a179-49b5-acd2-be784c9829bf.jpg","index":0,"item":"55ec8aa9-8d02-40b2-9323-16d374828c13","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-bulinegyed-nagyagyuitol-cegvilag-vakvarju","timestamp":"2025. január. 06. 10:46","title":"Összeálltak a bulinegyed nagyágyúi egy jó cégalapításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert a pályákat ellepte a hó, Hollandiában szintén legalább 70 járatot töröltek és többet késve indítottak a zord idő miatt.","shortLead":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert...","id":"20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb.jpg","index":0,"item":"8a466472-b799-4e7b-935e-4b3ad74e5a32","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","timestamp":"2025. január. 05. 13:17","title":"Késésekkel és járattörlésekkel küzdenek nagy európai repülőtereken a hó és jég miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly a középhőmérséklet országosan 2,1 fokkal haladta meg az 1991-2020-as években mért átlagot.","shortLead":"Tavaly a középhőmérséklet országosan 2,1 fokkal haladta meg az 1991-2020-as években mért átlagot.","id":"20250105_2024-a-legmelegebb-ev-volt-1901-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"65e3bc9a-7a47-4284-9291-133492e02f91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_2024-a-legmelegebb-ev-volt-1901-ota","timestamp":"2025. január. 05. 11:33","title":"2024 a legmelegebb év volt 1901 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","shortLead":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","id":"20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1.jpg","index":0,"item":"db50bbab-7d48-4f53-8df6-903e8456fccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","timestamp":"2025. január. 05. 15:31","title":"Kigyulladt egy Boeing futóműve felszállás közben Melbourne-ben, tűzoltók oltották el a lángokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök lemondása után.","shortLead":"„Együtt ez milyen nagyszerű nemzet lehetne!” – fogalmazódott meg Trumpban Justin Trudeau kanadai miniszterelnök...","id":"20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"f288c460-72c7-4253-b387-4d26a15b7e19","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_donald-trump-kanada-justin-trudeau","timestamp":"2025. január. 07. 05:19","title":"Grönland után Kanadára is szemet vetett Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt a növekedés, de ez szorosan összefügg a hónap elején megrendezett európai csúccsal.","shortLead":"Az idelátogatók 15 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint 2023 novemberében. Budapesten kiugró volt...","id":"20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f19e5855-7474-4f2a-9634-316e5b2ae4f3.jpg","index":0,"item":"0f0ec3a1-8aa1-4956-98c0-11a9bdfb0d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Porogtek-a-kulfoldi-turistak-Magyarorszagon-novemberben-23-szazalekkal-tobben-jottek-mint-egy-evvel-korabban-KSH-vendegejszakak","timestamp":"2025. január. 06. 08:45","title":"Pörögtek a külföldi turisták Magyarországon novemberben, 23 százalékkal többen jöttek, mint egy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]