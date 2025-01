Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján volt. ","shortLead":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján...","id":"20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"8ad18afd-e7f3-4ec5-8ef4-43bfc45d06ab","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","timestamp":"2025. január. 08. 08:46","title":"A Péterfy-kórházból tűnhetett el a férfi, aki leugrott a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","shortLead":"A károk is jelentősek, a régióban az áram- és vízellátás is szünetel.","id":"20250107_foldrenges-kina-tibet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ce22f7-d711-4c16-965f-92467fbf6a61.jpg","index":0,"item":"4912f109-3078-43f5-96e6-ced8222b9b64","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_foldrenges-kina-tibet","timestamp":"2025. január. 07. 06:48","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Tibetet, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2025. január. 08. 12:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági szakemberek figyelmeztetnek: nem érdemes várni a Windows 10 támogatásának kivezetéséig, már azt megelőzően célszerű meglépni a digitális rendszerváltást. Ennek oka pedig a biztonság.","shortLead":"Biztonsági szakemberek figyelmeztetnek: nem érdemes várni a Windows 10 támogatásának kivezetéséig, már azt megelőzően...","id":"20250106_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-biztonsagi-kockazatok-eset-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94f5d3e-e41a-455a-a0e8-50b876253f85.jpg","index":0,"item":"2446e4b9-45a2-4e3f-9ada-c4cd935bc2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-biztonsagi-kockazatok-eset-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 06. 18:03","title":"Megkongatták a vészharangot, ezt mindenkinek tudnia kell, aki Windows 10-et használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra nőtt. A változást a gyenge forinttal és az energiaárak növekedésével magyarázza a KSH.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt több, mint 4 százalékot nőttek az ipari termelői árak, az éves áremelkedés pedig 7,9 százalékosra...","id":"20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"87f8390c-6877-46cc-b993-d5ad2f19443b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_ksh-ipar-arak-dragulas","timestamp":"2025. január. 07. 08:52","title":"Egyre kellemetlenebb, amit a forint művel: az ipari árak is elszálltak egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","shortLead":"A klubszezon végéig szóló fizetési ajánlatról hitte azt az ügynök, hogy havi bér.","id":"20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e932da-2008-4704-882b-4982c32a1edc.jpg","index":0,"item":"700f1393-3013-4e88-9d54-d5070fd5ca79","keywords":null,"link":"/sport/20250107_ute-jegkorong-james-shearer-ugynok-tevedes-fizetes-szerzodesbontas","timestamp":"2025. január. 07. 11:45","title":"Elnézte az ügynöke a fizetését, két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ünnepi időszakban több napon 10 millió fölött volt a palackvisszaváltások száma, fél év alatt egymilliárd csomagolást váltottak vissza az emberek. A szombat a legforgalmasabb nap, a kedd és a szerda a legnyugodtabb.","shortLead":"Az ünnepi időszakban több napon 10 millió fölött volt a palackvisszaváltások száma, fél év alatt egymilliárd...","id":"20250108_mohu-palackvisszavaltas-forgalom-ajanlott-napok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"a1efa7e6-476c-41eb-b4d2-299182a0b001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_mohu-palackvisszavaltas-forgalom-ajanlott-napok","timestamp":"2025. január. 08. 12:15","title":"A Mohu elárulta, a hét mely napjain érdemes palackvisszaváltással próbálkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9c0301-d4d4-4be1-b35c-81bbcd823218","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az illegális bányában hárman meghaltak, hatan pedig bennrekedtek, amikor elárasztotta a tárnát a víz.","shortLead":"Az illegális bányában hárman meghaltak, hatan pedig bennrekedtek, amikor elárasztotta a tárnát a víz.","id":"20250107_patkanylyukban-banyasz-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9c0301-d4d4-4be1-b35c-81bbcd823218.jpg","index":0,"item":"949f4797-2687-43c8-ab22-e29c006561d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_patkanylyukban-banyasz-india","timestamp":"2025. január. 07. 13:07","title":"Elárasztott „patkánylyukban” rekedt bányászokat próbálnak kimenteni Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]