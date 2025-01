Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Őrült Nők Ketrece című előadás szervezői szerint a győri Audi Aréna lemondta az oda szervezett produkciót, amint megtudták, melyik darabról van szó. Erre reagált a csarnok üzemeltetője.","shortLead":"Az Őrült Nők Ketrece című előadás szervezői szerint a győri Audi Aréna lemondta az oda szervezett produkciót, amint...","id":"20250123_Gyori-Arena-Stohl-Andras-Orult-Nok-Ketrece","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"3de80f5a-8e43-4ec9-bbaf-4382dc4d53a5","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Gyori-Arena-Stohl-Andras-Orult-Nok-Ketrece","timestamp":"2025. január. 23. 15:54","title":"A Győri Aréna szerint nem letiltották, hanem más helyszínt javasoltak Az Őrült Nők Ketrece-előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Nissan és egy Volkswagen volt a préda. ","shortLead":"Egy Nissan és egy Volkswagen volt a préda. ","id":"20250124_auto-lopas-ket-fiu-szekszard-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"64e837a7-0759-4e01-9d56-c9e577c4d06f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_auto-lopas-ket-fiu-szekszard-rendorseg","timestamp":"2025. január. 24. 11:12","title":"Autókat lopott két tini, az egyik kocsiban aludtak, amikor elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","shortLead":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","id":"20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"000aedae-d34c-454d-8cf9-a2deedd2615d","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","timestamp":"2025. január. 23. 21:05","title":"Blokkolta egy szövetségi bíró Trumpnak a születési jogon járó állampolgárság eltörlését kimondó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja a számítógépet. Legalábbis a böngészőt.","shortLead":"A versenytársak mellett a ChatGPT fejlesztője is egy olyan ügynökön dolgozhat, ami a felhasználó helyett irányíthatja...","id":"20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"7107ca65-322a-4f87-9f1f-28506cc53948","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 23. 13:03","title":"Átveheti az irányítást a böngészője felett az OpenAI újdonsága – és ez igazából jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógus-szakszervezet azt is követeli, hogy senki se adhasson az oktatási intézményekben dolgozóknak utasítást arra, hogy bombákat keressenek.","shortLead":"A pedagógus-szakszervezet azt is követeli, hogy senki se adhasson az oktatási intézményekben dolgozóknak utasítást...","id":"20250124_bombariado-kovetelesek-orban-pdsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"83901480-94e9-4370-97d5-0bb58680b5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_bombariado-kovetelesek-orban-pdsz","timestamp":"2025. január. 24. 13:44","title":"Bombariadók: Válaszokat és forrásokat követel Orbántól a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0700cc-59ff-4f22-a9a3-083500c907f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség egy férfi és egy nő ellen emelt vádat az ügyben, az üldözést térfigyelő kamerák rögzítették.","shortLead":"Az ügyészség egy férfi és egy nő ellen emelt vádat az ügyben, az üldözést térfigyelő kamerák rögzítették.","id":"20250123_kecskemet-megkergetett-lany-ferfi-no-konfliktus-bantalmazas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0700cc-59ff-4f22-a9a3-083500c907f1.jpg","index":0,"item":"4ec0c2fc-b9de-47d6-afd4-1cf1c717bb98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_kecskemet-megkergetett-lany-ferfi-no-konfliktus-bantalmazas-vademeles","timestamp":"2025. január. 23. 12:20","title":"A nyílt utcán kergették a kecskeméti lányt, így végül a rendőrségen keresett menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","shortLead":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","id":"20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278.jpg","index":0,"item":"39f98aff-7a7e-4f31-8b1c-5eee0ccb1003","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","timestamp":"2025. január. 24. 14:26","title":"Nem tudja a Belügyminisztérium, hány óra maradt el a bombafenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627ca23c-6cbe-4749-bdbf-c97a93fdbbc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egyelőre nehezen hiszi el, hogy a jelöltek között van a neve. ","shortLead":"Az énekesnő egyelőre nehezen hiszi el, hogy a jelöltek között van a neve. ","id":"20250124_Ariana-Grande-az-Oscar-jeloleserol-dij-Wicked-Jancso-Brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627ca23c-6cbe-4749-bdbf-c97a93fdbbc6.jpg","index":0,"item":"61bc0dee-b5b4-41b7-a25d-d6582ae16517","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Ariana-Grande-az-Oscar-jeloleserol-dij-Wicked-Jancso-Brutalista","timestamp":"2025. január. 24. 08:31","title":"Ariana Grande az Oscar-jelöléséről: „Nem bírom abbahagyni a sírást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]