[{"available":true,"c_guid":"318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","shortLead":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","id":"20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361.jpg","index":0,"item":"6d5a49d3-c4d8-4dc1-94c3-d5918a7c1895","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","timestamp":"2025. január. 27. 20:50","title":"Könnyebb lesz Új-Zélandon munkát vállalniuk a digitális nomádoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután a gyalogmenetek utolsó transzportja is elhagyta azt. Ezek a rabok többségükben legyengült, beteg, mozgásképtelen emberek voltak, egyszóval halálraítéltek, akiknek a kivégzésére már nem maradt ideje a tábor őreinek. Az 1944 nyarán felszabadult pár száz majdaneki fogoly mellett ők váltak a holokauszt első tanúivá, akik elmondhatták a világnak a szenvedéseiket. A képeket a Jad Vasem Intézet Archívumából válogattuk. ","shortLead":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután...","id":"20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d.jpg","index":0,"item":"22eafefe-8fc1-4ba6-838e-9384b98835ea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","timestamp":"2025. január. 27. 17:11","title":"A holokauszt pillanatfelvételei - 80 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit az Egyesült Államok új kormánya felül fogja vizsgálni”. A magyar kormány eddig egyetlen ilyen intézkedést emlegetett bosszúként, mégpedig Rogán Antal szankciós listára helyezését.","shortLead":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit...","id":"20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7ef98c85-071c-432f-8d8f-78a3e9eed598","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","timestamp":"2025. január. 27. 07:40","title":"Szijjártó kicsikart egy ígéretet Rogán Antallal kapcsolatban az új amerikai külügyminisztertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ce4e54-d952-4533-8e43-cc028e5f1997","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset okozója pedig elhajtott. ","shortLead":"A baleset okozója pedig elhajtott. ","id":"20250127_Kidontotte-lampat-egy-autos-Csepelen-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ce4e54-d952-4533-8e43-cc028e5f1997.jpg","index":0,"item":"ad0a5329-d522-409c-86b6-d900a70cb1df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Kidontotte-lampat-egy-autos-Csepelen-video","timestamp":"2025. január. 27. 08:50","title":"Kidöntötte a közlekedési lámpát egy autós Csepelen, hogy elkerülje a karambolt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó, hatmilliárdos árbevételű céget egy a viszonylag friss alapítású Ursus Zrt. veszi meg, aminek vezérét furcsa kapcsolat fűzi a 4iG-hez.","shortLead":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó...","id":"20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"329b84b9-360c-4ec5-a38d-c22a82ea7cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. január. 28. 10:41","title":"Tavalyelőtt alapított cégnek passzolja le a Telekom egy 54 ezer ügyfeles leányvállalatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","shortLead":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","id":"20250127_Audi-5000-CS-Quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e.jpg","index":0,"item":"e1fedf74-81c4-4052-9740-903a8daea856","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Audi-5000-CS-Quattro","timestamp":"2025. január. 27. 20:20","title":"Eladó egy 1986-os Audi 5000, amely rekorddöntésre született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási jogával, és megveszi azt a rákosrendezői területet, ahol a tervek szerint felépülne Mini-Dubaj.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció is támogatja Karácsony Gergely előterjesztését, amelynek alapján a főváros él az elővásárlási...","id":"20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9509845b-5386-402b-aba5-22ca20b1490b.jpg","index":0,"item":"3d78bf7d-264a-456e-beb4-b7b6a05ba7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Miert-az-Egyesult-Arab-Emiratusokban-dontenek-egy-budapesti-beruhazasrol-A-Szuverenitasvedelmi-Hivatalhoz-fordul-a-DK","timestamp":"2025. január. 28. 12:38","title":"Miért az Egyesült Arab Emírségekben döntenek egy budapesti beruházásról? – A Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","shortLead":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","id":"20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e.jpg","index":0,"item":"7e6beb6c-d38a-4d64-b6fc-55c755dbf60f","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","timestamp":"2025. január. 27. 10:43","title":"Keményen üzent a Manchester United edzője mellőzött játékosának: Inkább a 63 éves kapusedzőt ültetném le a kispadra, mint Rashfordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]