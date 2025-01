Egyre nehezebb újat mutatni az okostelefonok piacán. Ezt minden teszt, bemutató elejére odaírhatnánk, de akkor valójában a cikk sem lenne túl izgalmas – és persze azt is érdemes megjegyezni, hogy ez nem egy-két gyártó alkotói válsága, hanem az egész iparágat átölelő állapot.

Utoljára a hajlítható okostelefonok megjelenése szólt igazán nagyot hardveresen, és épp ez az, amiben a lavinát elindító Samsungnak komoly versenytársai vannak. Például a Honor, melynek Magic V3-as készüléke biztosan a piac egyik legjobb hajlítható mobilja (teszteltük), és akkor a szintén kínai Huawei duplán hajlítható mobiljáról még nem is esett szó.

De ha a hardver alig változik, mivel lehet megragadni a felhasználók figyelmét, hogy mégiscsak kedvük legyen újabb generációra váltani? Hát a szoftveres dolgokkal, legfőképp a mesterséges intelligenciára építő funkciókkal. Erről szól minden a Samsungnál, az Apple-nél, és már a Honornál is – a teljesség igénye nélkül.

És jelen teszt tárgya, a Honor Magic7 Pro sem az elképesztő hardveres újításaival fogja letarolni a piacot – e téren csak hozza a kötelezőt. A fókusz a mesterséges intelligencián van, és a kamerás képességeken, melyek szintén visszacsatolhatók az MI-re.

Mi van, mi nincs a dobozban?

A Magic7 Pro dobozát a minimalizmus jellemzi – ez a dizájn terén csak nyomokban érezhető, de a tartalmátt tekintve már annál inkább tetten érhető. Nyitás után a készüléken kívül csak egy mindkét végén USB-C-s töltő- és adatkábel, valamint a SIM-tű köszön vissza, és itt vége is a felsorolásnak.

Tok nincs, de töltőadapter sem – ha valaki szeretné kisajtolni a 100 wattos vezetékes töltési sebességet a mobilból, vagy meg kell vegye a gyártó saját Superchargerét (körülbelül 19 ezer forint), vagy használhat PD-szabványt támogató töltőadaptert is. Utóbbit a Honor Magyarország is megerősítette számunkra. 100 wattal egyébként 33 perc alatt is feltölthető az 5270 mAh-s telep (ami sajnos kisebb, mint a kínai piacon forgalmazott változat 5850 mAh-s értéke). Vezeték nélkül legfeljebb 80 wattal tölthető a mobil, a megfelelő töltőpad birtokában.

Külcsín

Bevált recepten ne változtass – bizonyára ez az elv lebegett a mérnökök előtt is a Magic7 Pro tervezésekor, az elődhöz képest ugyanis csak minimális változást lehet megfigyelni az újdonságnál. A fűszerezés csak egy kicsit változott, de a jó irányba: a keret és a hátlap is elegáns lett, és a kamerakivágás – valamint annak sötét alapja – is prémiumabb érzést kelt. Az összeszerelési minőség példás, jó kézben tartani a mobilt. Egyedül az lehet kicsit zavaró, hogy a hátlap csúszik.

A képernyő nem változott érdemben: továbbra is egy 6,8 hüvelykes, enyhén lekerekített LTPO OLED megjelenítő néz szembe a felhasználóval, 1280 × 2800 pixeles felbontással, 1 és 120 Hz között variálható képfrissítéssel és 1600 nites maximum fényerővel. Ez továbbra is egy nagyszerű panel, mely az erős napsütésben is kifejezetten jól helytáll. A felbontás és a képfrissítési sebesség egyébként, mint az elődnél, úgy a Magic7 Prónál is beállítható, de a rendszerre is bízhatja magát az ember – üzemidőben sokat lehet nyerni azzal, ha nincs minden a maximumon.

Egyedi, holdszürke árnyalatban is elérhető a Magic7 Pro Honor

A kijelző több szemkímélő funkciót is kapott, melyeket mindenféle hangzatos marketingszövegbe csomagolt a gyártó – viszont hasznosak. A Beállítások – Honor Szemvédő kijelző menüpont csak ezeknek szól, itt lehet bekapcsolni például az AI Defocus szemvédelem funkciót is, ami a cég szerint csökkenti az átmeneti rövidlátást.

A kijelzőn gyárilag van egy védőfólia, és a képernyő alatt van az ujjlenyomat-olvasó is – de azt arcalapú azonosítás is választható. Mindkettő rendkívül gyors, pontos. A képernyő tetején ennél a készüléknél is a megtalálható a „mágikus sziget” nevezetű szenzorsziget, ami – az Apple-féle Dynamic Islandhez hasonlóan – képes bizonyos tevékenységeket folyamatosan mutatni. Például a zenelejátszást.

Zenelejátszás a mágikus kapszulában HVG

A teljesítmény terén idén sem kötött kompromisszumot a Honor, ez most az egyik legerősebb mobil a piacon: a hátlap alatt a legerősebb androidos lapkakészlet, a Qualcomm Snapdragon 8 Elite lapul, és ez érződik is. A készüléket lehetetlen megakasztani, a komolyabb játékok is tökéletesen futnak – ebben a 12 GB RAM-nak és az Adreno 830-as GPU-nak is szerepe van. Az optimalizáció remek, melegedés nincs, csak enyhe langyosodás – az is csak az erőforrásigényesebb feladatoknál.

A mobil a wifi 7-et is támogatja, Bluetooth-ból 5.4-es van a fedélzeten, és nem kérdés az 5G-támogatás sem.

Rendszer, MI

A hardver mellett a szoftver is a legkorszerűbb: a Magic7 Pro már az Android 15-re épülő, Honor-féle MagicOS 9-cel kerül a boltok polcaira, és a gyártó öt további főverziót ígér a mobilhoz: tehát még az Android 20 is meg fog érkezni rá. Biztonsági javításokat hat évig fog kapni a készülék.

A rendszer mélyen át van itatva a mesterséges intelligenciával, a gyártó nagy figyelmet fordít erre. Adott a Magic Portal továbbfejlesztett verziója, mellyel bekarikázhatók bizonyos objektumok a képernyőn, hogy az MI értelmezze a szöveget és/vagy képet. Ez ugyanakkor csak bizonyos appokat támogat, leginkább a közösségi média mellett például még az utazásra kihegyezett programokat.

A Jegyzetem appban elérhető AI-alapú összefoglaló, AI-formázás és AI-leirat is, ha az adott jegyzet legalább 200 szavas. A magyarral azonban nem boldogul, és sajnos ugyanez mondható el az AI Fordítóról és Tolmácsról is. Ezekre ebből fakadóan nem is fecsérelnénk a szót, ha már a programok sem teszik a mi nyelvünkön.

Kifogott Örkény – és a magyar nyelv – a funkción HVG

A Magic7 Próra előre van telepítve a Google Gemini appja, ami már tud magyarul is – úgy, ahogy, de tud. Lehet vele szóban és hangban diskurálni, generálhat képet, és kereshet a Google-szolgáltatások információi között. A bekapcsológomb lenyomásával bármikor előhívható.

Hasznos (lenne) még az AI adatvédelmi hívás nevű funkció is, ami azt a célt szolgálja, hogy „közvetlenül a fülbe továbbítsa a hangot”, így megelőzve a hangszivárgást. Magyarán: mások ne hallják a környezetében, hogy mit mond az, akivel épp beszél. Tapasztalataink szerint ez nem túl hatékony, bármelyik beállítást is választottuk, ugyanúgy hallotta a másik a környezetünkben, hogy mit mond a vonal túlsó végén lévő fél. Talán egy későbbi szoftverfrissítés még finomít rajta.

Remek kamerák, kérdőjeles szuperzoom

A fotós képességek papíron alig változtak a Magic6 Próhoz képest – bár, mivel az is kiválóan teljesített e téren, nincs ok a panaszra. A Magic7 Pro egy 50 megapixeles főkamerát kapott, f/1,4-es állítható rekeszértékkel és optikai képstabilizátorral. Az ultraszéles egység szintén 50 megapixeles, és 122 fokos szögben lát, így ideális a tájképek vagy csoportképek készítéséhez.

Honor

A harmadik, telefontó kamera az érdemi újítás, mely már 180 helyett 200 megapixeles szenzort foglal magába, 2,5-szörös zoommal – de a digitális zoom akár 100-szoros is lehet. Az általános képminőség pedig hozza azt, ami a prémium szegmensben elvárható egy mobiltól így 2025-ben – és még az esti témákkal is egészen jól bánik.

Kasza János / HVG

Kasza János / HVG

Kasza János / HVG

A Honor a Magic7 Prónál az AI-szuperzoomról ejti a legtöbb szót – ez, mint a neve is sejteti, a mesterséges intelligenciával felturbózott fotófunkció. Azt ígéri, hogy 30- és 100-szoros közötti (digitális) zoomtartományban élesebbé teszi a részleteket. Nappali fényviszonyok mellett a kamera appban egy AI-felirat bukkan fel zoomoláskor, ezt kell engedélyezni a funkcióhoz. Követelmény az internetkapcsolat is, melyre az MI-nek van szüksége. De mindenekelőtt: álljék itt egy olyan kép, amit 100-szoros zoomal készítettünk, és utána hagytuk, hogy megdolgozza azt a mesterséges intelligencia.

Kasza János / HVG

Erre valószínűleg a kevésbé szakavatott szem is rögtön rávágja, hogy „AI”, de nekünk inkább az volt az első gondolatunk, hogy ajjaj. Természetesen 100-szoros digitális zoomnál már jelentősen torzul bármilyen fotó, és ebből kell gyúrnia valami értékelhetőt az MI-nek. Nincs könnyű dolga, ez tény, de a végeredmény a legfinomabb megfogalmazással is művi – jó kérdés, milyen területen lehet hasznát venni ennek, túl azon, hogy a mobil első nyomkodásakor mindenki kíváncsian kipróbálja. Majd a festményszerű, már-már átkomponált fotó láttán el is engedi az egészet.

Itt is erősen tetten érhető az MI ténykedése. Kasza János / HVG

Erről nem is beszélve. Kasza János / HVG

A galériában egyébként meg lehet nézni, hogy mi az eredeti fotó, és mi az, amit az MI készített belőle:

Kasza János / HVG

Elérhetők még olyan szoftveres funkciók is, mint a Magic V3-mal már tesztelt AI radír, ami bekarikázás/firkálás után egyszerűen eltünteti az adott objektumot – vagy tesz a helyére valami mást, mikor mihez van kedve.

Az MI-vel szerkesztett fotókat egy „AI”-jelöléssel látja el a rendszer a galériában, ami üdvözlendő lépés.

Verdikt

A Honor Magic7 Pro nem lett forradalmi mobil, de pont ott fejlődött, ahol az indokoltnak is érződött. Elegánsabb megjelenés – az általunk tesztelt fekete mellett van egy pazar, holdszürke változat is –, fürgébb lapkakészlet, IP69 és IP68-as víz- és porállóság, és ügyes szemkímélő funkciók. A kamera pedig, ha eltekintünk az AI-szuperzoomtól, a piac egyik legjobbja. Viszonyításképp: az előd Magic6 Pro még mindig a harmadik legjobb kamerás mobil a DXOMARK szerint, így borítékolható, hogy a 7 Pro is kiváló értékelést kap majd.

És akkor arról még nem is esett szó, hogy milyen jó a mobil hangzása.

Gyakran olvasni a gyártóktól hangzatos állításokat arról, hogyan szólalnak meg a basszusok, és milyen „kristálytiszta” hangzásra számíthat az, aki az adott készüléket választja – de a végeredmény általában ugyanaz a közönséges, dobozszerű hangzás, aminél a legolcsóbb Bluetooth-hangszóró is jobb. Nos, ha pontozni kéne a Magic7 Pro képességeit e téren, a 10/10 lenne a minimum. Még a mélyek is példásan szólalnak meg, és bár természetesen ez továbbra is egy mobil, de ahhoz képest kiemelkedően szól.

Kasza János / HVG

Mindent összevetve, nem fog mellényúlni az, aki a Magic7 Prót választja – a Honor beletett mindent, amit ma egy androidos csúcstelefontól vár az ember, és talán egy kicsit sokat is akart (szuperzoom). Ettől függetlenül ez az egyik legjobb mobil most a piacon, bár az rejtély, hogy miért lett kisebb a magyar piacra is szánt verzió akkumulátora. Az egésznapos üzemidő aktív használattal és teljesítmény-módban is megvan, de lehetne jobb is. És hát van is belőle jobb, a kínai piacon.

A mobil február 3-tól lesz kapható holdszürke és fekete színekben. 12 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel, 550 ezer forintos listaáron kerül a polcokra. Ez egy kissé borsos árcédula, de persze szolgáltatói kedvezményekkel lehet faragni rajta – és megfontolandó lehet a még mindig remekül helytálló előd, a Magic6 Pro is, ami 360–400 ezer forint körül mozog most.

