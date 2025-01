Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása szerint a lehető leghamarabb szeretné megoldani a konfliktust.","shortLead":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása...","id":"20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f.jpg","index":0,"item":"c7c44729-bb35-4745-8aa0-68a508d8f886","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. január. 21. 12:26","title":"Donald Trump máris üzent egyet Putyinnak, amit akár fenyegetésnek is fel lehet fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","shortLead":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","id":"20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9.jpg","index":0,"item":"16b8946f-3003-47b7-8a86-9455e4ead5ad","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","timestamp":"2025. január. 21. 11:14","title":"Hogyan lehet felvidítani egy magányos halat? – nem várt feladatot kellett megoldaniuk egy bezárt japán akvárium gondozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","id":"20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef.jpg","index":0,"item":"954d3ba1-6e94-431a-abf7-85d9f64658ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","timestamp":"2025. január. 22. 12:10","title":"Megölette strómanját egy ingatlancsaló, és egy kútba dobták a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén történt. A TikTok elsötétítése mellett az is kérdéseket vet fel, ami a tiltás hozadéka lett. A megmentő szerepében Donald Trump tetszeleg – aki első elnöksége idején elkezdte pedzegetni a betiltást.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén...","id":"20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"ff7f2e36-9eb6-4285-8c0b-2d560f3dd519","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","timestamp":"2025. január. 21. 07:00","title":"Mi baj lehet abból, hogy betiltják a TikTokot, még akkor is, ha órákkal később visszaengedik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b994a8cb-ac07-411a-966c-757830f07b03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz kamuállam az év elejéig ingyen kapta Moszkvától a gázt, de január elsejével a csapokat elzárták és több százezer ember maradt fűtés és melegvíz nélkül.","shortLead":"Az orosz kamuállam az év elejéig ingyen kapta Moszkvától a gázt, de január elsejével a csapokat elzárták és több...","id":"20250120_Megiscsak-kell-a-moldovai-gaz-a-transznisztriai-szakadaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b994a8cb-ac07-411a-966c-757830f07b03.jpg","index":0,"item":"58ba5c9a-1af7-4912-b375-dc5ed26e0004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Megiscsak-kell-a-moldovai-gaz-a-transznisztriai-szakadaroknak","timestamp":"2025. január. 20. 20:45","title":"Mégiscsak kell a moldovai gáz a transznisztriai szakadároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e906ca70-4dab-4e17-8684-45a9eaefad6d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezt a Porsche Carrera-szériát a kilencvenes évek közepén gyártották.","shortLead":"Ezt a Porsche Carrera-szériát a kilencvenes évek közepén gyártották.","id":"20250121_Romma-tort-egy-youngtimer-Porschet-Tarjannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e906ca70-4dab-4e17-8684-45a9eaefad6d.jpg","index":0,"item":"778b699a-8d66-4fc5-901f-c97cd02e42f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Romma-tort-egy-youngtimer-Porschet-Tarjannal","timestamp":"2025. január. 21. 11:51","title":"Rommá törtek egy ritka Porsche 911-est Tarjánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás következik.","shortLead":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás...","id":"20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d.jpg","index":0,"item":"6a7407d9-55cc-4be8-9391-74215e246124","keywords":null,"link":"/sport/20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:46","title":"Csillaghullás lesz a BL-ben? A kiesés szélén táncol a Real Madrid, a Manchester City és a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győztes Duna Aszfalt bízta meg a céget részfeladatok elvégzésével. ","shortLead":"A győztes Duna Aszfalt bízta meg a céget részfeladatok elvégzésével. ","id":"20250121_mohacs-duna-hid-kivitelezes-kozbeszerzes-strabag-duna-aszfalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"3134b21c-0b19-4ace-98ad-d8b464f72ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_mohacs-duna-hid-kivitelezes-kozbeszerzes-strabag-duna-aszfalt","timestamp":"2025. január. 21. 11:24","title":"Nem nyert az ajánlatuk, a miskolci autópálya kivitelezése miatt is felelősség terheli őket, mégis részt vesz a mohácsi Duna-híd építésében a Strabag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]