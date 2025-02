Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már csak pár hónapot kell várni a Grand Theft Auto VI-ra, és most egy lehetséges megjelenési dátum is kiszivárgott. ","shortLead":"Már csak pár hónapot kell várni a Grand Theft Auto VI-ra, és most egy lehetséges megjelenési dátum is kiszivárgott. ","id":"20250203_grand-theft-auto-gta6-megjelenes-datum-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"08d7f689-5544-437a-a1b7-f648cdf23e00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_grand-theft-auto-gta6-megjelenes-datum-szivargas","timestamp":"2025. február. 03. 13:03","title":"Vésse be a naptárába: ekkor jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","shortLead":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","id":"20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722.jpg","index":0,"item":"f3605274-3c7c-41de-925b-43c58f3a07ef","keywords":null,"link":"/elet/20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","timestamp":"2025. február. 02. 07:15","title":"Így kötött életre szóló barátságot egy kistigris és egy kismackó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6311ffa1-62de-49b8-aa26-8f4e14f23172","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rossz év volt 2024 az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások számára, reálértéken visszaesett a lakáscélú hitelek összege, a felújítási célúaké pedig éppen csak csordogált. 2025 jobbnak ígérkezik, aminek már látszanak is a jelei.","shortLead":"Rossz év volt 2024 az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások számára, reálértéken visszaesett a lakáscélú...","id":"20250203_otthonfelujitas-ingatlan-epitoipar-lakasfelujitasi-hitel-lakasvasarlasi-hitel-kkv-juhasz-attila-evosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6311ffa1-62de-49b8-aa26-8f4e14f23172.jpg","index":0,"item":"cd12aad9-c444-45ae-b0ab-3f5b5d05df52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_otthonfelujitas-ingatlan-epitoipar-lakasfelujitasi-hitel-lakasvasarlasi-hitel-kkv-juhasz-attila-evosz","timestamp":"2025. február. 03. 12:28","title":"Állami támogatás nélkül alig akar otthonára költeni a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","shortLead":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","id":"20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5.jpg","index":0,"item":"58e6e413-ff15-4693-9554-32f9a28caac8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","timestamp":"2025. február. 02. 17:57","title":"Nepál újabb 8000 méter feletti csúcsokat talált a Himaláján, a hegymászók mégsem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","shortLead":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","id":"20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe.jpg","index":0,"item":"af97db69-f6b4-4ca0-9013-903fbe9b850a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","timestamp":"2025. február. 03. 12:58","title":"Nem szerepelt második keresztneve a vonatjegyén, negyvenezer forintra büntették meg a MÁV egyik utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump intézkedéseit elemzi a világsajtó azt követően, hogy az amerikai elnök szombaton bejelentette: védővámokat vezet be Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben. Válogatásunk.","shortLead":"Donald Trump intézkedéseit elemzi a világsajtó azt követően, hogy az amerikai elnök szombaton bejelentette: védővámokat...","id":"20250203_Nemzetkozi-lapszemle-Donald-Trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"35ba1d1f-d31e-466a-a2dc-daca5280a375","keywords":null,"link":"/360/20250203_Nemzetkozi-lapszemle-Donald-Trump-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 03. 10:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Partnereit szúrta hátba Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter bízik a turizmusban, szerinte “igazi motorként” húzta felfelé a GDP-t tavaly is.","shortLead":"A miniszter bízik a turizmusban, szerinte “igazi motorként” húzta felfelé a GDP-t tavaly is.","id":"20250202_Nagy-Marton-Sajat-bankja-lesz-a-turisztikai-szektornak-osztol-mar-hitelezne-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea.jpg","index":0,"item":"bedcd045-4edf-4dbd-a2d4-139232638dde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Nagy-Marton-Sajat-bankja-lesz-a-turisztikai-szektornak-osztol-mar-hitelezne-is","timestamp":"2025. február. 02. 09:15","title":"Nagy Márton: Saját bankja lesz a turisztikai szektornak, ősztől már hitelezne is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó kíváncsi. A ChatGPT Deep Search azonban jelenleg nem olcsó mulatság.","shortLead":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó...","id":"20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"6cc8aaa0-935b-4ffc-9717-12ae2c1e7295","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","timestamp":"2025. február. 03. 10:03","title":"Akár 30 percig is dolgozhat az új ChatGPT, de jó oka van rá: részletes elemzést készít bármiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]