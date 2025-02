Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült hétfő reggel.","shortLead":"Donald Trump vámbejelentései itthon is éreztetik a hatásukat, igaz, a magyar valuta még az euróval szemben is gyengült...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"a6a8e072-e8da-4a03-802a-ae516df0e7fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-dollar-forint-euro","timestamp":"2025. február. 03. 10:10","title":"Körülnézett 400 felett a forint a dollárral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump lábánál. Mindez Putyin orosz elnök jóslata, aki a saját és amerikai elnök vizsonyáról viszont nem ejtett szót, pedig Trump európai “rendteremtése” őt is érintené.","shortLead":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump...","id":"20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"a55deaa5-060c-47fe-8435-d185784c9677","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Farokcsóválva engedelmeskedik majd az európai elit Trumpnak – jósolja Putyin, de a saját jövőjéről hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben dobott vissza.","shortLead":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben...","id":"20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"40eee279-61c1-45df-bad9-595e645a3d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","timestamp":"2025. február. 04. 07:47","title":"Széttapsolták a szenátusi ülést, már tárgyalna a hallgatókkal a MOME vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","shortLead":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","id":"20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31.jpg","index":0,"item":"1f64d724-2b0f-47f7-bcb5-8d14a67db659","keywords":null,"link":"/vilag/20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","timestamp":"2025. február. 03. 10:15","title":"Gyerekek százait erőszakolhatta meg egy francia pedofil sebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","shortLead":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","id":"20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"65c8cd65-50bb-4a04-87bb-d542b0a505aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","timestamp":"2025. február. 03. 09:55","title":"Már nem a Miniszter félrelép a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar fim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e8ad67-a82e-42bf-9830-b0bdcb30c39b","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett. Hozamvadászat című sorozatunk 1. része.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250202_Mikesi-Akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e8ad67-a82e-42bf-9830-b0bdcb30c39b.jpg","index":0,"item":"0664055c-8807-44de-b764-f6cb210c6315","keywords":null,"link":"/360/20250202_Mikesi-Akos","timestamp":"2025. február. 02. 16:00","title":"Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója: Korai lenne temetni a lakossági állampapírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. február. 04. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","shortLead":"Liang Venfeng a kínai holdújév alkalmából látogatott el a dél-kínai Kuangtung tartományba, ahol gyerekkorában élt.","id":"20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"7be9c790-ee21-441b-b3f5-a1f96f16fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_liang-fenfeng-deepseek-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 03. 12:03","title":"Hősként ünnepelték szülőföldjén a DeepSeek alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]