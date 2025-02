Hol volt, hol nem volt, készült egyszer egy ergonomikus billentyűzet a Microsoft műhelyében, amelyik – több hasonló társától eltérően – végül nem látta meg a napvilágot, ugyanis sosem adta ki a redmondi cég. Most viszont úgy tűnik, hogy mégis csak forgalomba kerülhet, hála az Incase-nek. Ez a vállalkozás elsősorban azokról a táskákról, védőtokokról és egyéb kiegészítőkről ismert, amelyek az Apple eszközeinek kínálnak védelmet és stílusos megjelenést. De hogy jön akkor az Incase a Microsofthoz?

A történet 2023 áprilisára nyúlik vissza, amikor a Microsoft bejelentette, hogy leállítja a saját márkás billentyűzetek, egerek és egyéb kiegészítők értékesítését. Ez a döntés a felhasználókat és a szakmát egyaránt meglepte, hiszen ezek a termékek évek óta népszerűek voltak, és sok felhasználó számára fontos részei voltak a windowsos környezetnek.

Pár hónap elteltével viszont jó hírt kaptak: az Apple-kiegészítőket gyártó Incase ugyanis felfedte, hogy megvásárolta néhány periféria gyártási jogát, és az „Incase Designed by Microsoft” márkajelzés alatt ismét piacra kerülhetnek. És akkor vissza jelenbe: az Incase most egy olyan ergonomikus billentyűzetet mutat be, amelyet ugyan megtervezett, de végül nem adott ki a Microsoft.

A Compact Ergonomic Keyboard hasonló a Microsoft piacon lévő Sculpt Keyboardjához, de nincs bevágás a közepén, ezért egybefolyóbb, kompaktabb a formája. A kontúros elrendezést úgy tervezték, hogy tükrözze a kezek természetes helyzetét, és rövidebb billentyűtávolságot (1,3 mm) és párnázott csuklótámaszt tartalmaz (amely nem válik le). Természetesen külön Copilot billentyű is van rajta.

Incase

A billentyűzet kompatibilis a Windows 10 és 11 operációs rendszerrel. A klaviatúra vezeték nélküli, és Bluetooth 5.1-gyel akár három eszközhöz is csatlakoztatható, egyébként nincs port vagy csatlakozó rajta. Két AAA elemmel is működik, amelyek az Incase szerint akár három évig is kitartanak. A hamarosan megjelenő eszköz kiskereskedelmi ára körülbelül 49 ezer forintnak felel meg.

Az Incase weboldalán megtalálhatók az egyéb, hamarosan elérhető Microsoft-kiegészítők is.

