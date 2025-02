Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Földes Márton","category":"itthon","description":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok emberi aspektusairól beszélt Kaiser Ferenc és Földes András a CEU Határtalan Tudás című előadásában szerdán este.","shortLead":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok...","id":"20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"3186f61b-c5ac-4845-8c75-4635399665c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"\"Ugyanolyan pokol a háború, csak a XX. századi borzalmakra még ráöntöttük a XXI. századi csúcstechnológiát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2a19a2-893e-4313-8180-30bc8d1d9d1d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A földrengések epicentruma szép lassan Amorgósz felé vándorol.","shortLead":"A földrengések epicentruma szép lassan Amorgósz felé vándorol.","id":"20250213_szantorini-amorgosz-szuksegallapot-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f2a19a2-893e-4313-8180-30bc8d1d9d1d.jpg","index":0,"item":"8d0fce5d-c9b2-460f-a7a9-a86db827b4b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_szantorini-amorgosz-szuksegallapot-foldrenges","timestamp":"2025. február. 13. 17:01","title":"Újabb görög szigeten hirdettek szükségállapotot a földrengések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt, hogy most már talán ledőlhet a szélsőséges párt köré emelt fal.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nemrég még nem volt hajlandó felvenni az AfD-t a Patriótákhoz, most viszont már arról beszélt...","id":"20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/208f0330-fe6f-4035-ac2e-c993c36384f1.jpg","index":0,"item":"44a6fe15-de01-4e63-adf2-9c92aac98f49","keywords":null,"link":"/360/20250213_Spiegel-Orban-udvarolt-Weidelnek","timestamp":"2025. február. 13. 07:34","title":"Der Spiegel: Orbán udvarolt Weidelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38c317-00bf-4b8c-9154-14fa0849d326","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek majdnem fele számára elviselhetetlen lenne a mobilinternet hiánya, ugyanakkor minden második ember azt érzi, túl sok időt tölt az online térben, és hiába növekedett a digitalizáció mértéke, a Covid alatt újra többen fordultak a hagyományos médiumok felé. Az elmúlt tíz év tendenciát összegezte az NMHH.","shortLead":"Az emberek majdnem fele számára elviselhetetlen lenne a mobilinternet hiánya, ugyanakkor minden második ember azt érzi...","id":"20250212_A-magyarok-fele-nem-tudna-mobil-nelkul-elni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab38c317-00bf-4b8c-9154-14fa0849d326.jpg","index":0,"item":"ad835ac2-56d0-485d-bf4f-82ea471e02f4","keywords":null,"link":"/elet/20250212_A-magyarok-fele-nem-tudna-mobil-nelkul-elni","timestamp":"2025. február. 12. 11:01","title":"A magyarok fele nem tudna mobil nélkül élni, de ugyanennyien érzik azt is, hogy túl sok időt töltenek online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","shortLead":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","id":"20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"c6d9a09e-b2df-4848-9d36-90e69cfde44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 11:53","title":"A Wizz Air részvényei is felfelé indultak, miután kiderült, hogy Trump is úgy képzeli el az ukrajnai békét, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a82fb-a45f-499b-ad10-166f4986f9b9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megvizsgáltak minden szempontot és körülményt, és úgy találták, hogy nincsenek meg a potenciálisan sikeres jelentkezés feltételei.","shortLead":"Megvizsgáltak minden szempontot és körülményt, és úgy találták, hogy nincsenek meg a potenciálisan sikeres jelentkezés...","id":"20250213_magyar-jegkorongszovetseg-vilagbajnoksag-palyazat-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf4a82fb-a45f-499b-ad10-166f4986f9b9.jpg","index":0,"item":"9f0ac057-9789-49f2-8c38-d3864154c317","keywords":null,"link":"/sport/20250213_magyar-jegkorongszovetseg-vilagbajnoksag-palyazat-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 13. 21:42","title":"Szándék volt rá, mégsem pályázott a vb-rendezésre a magyar hokiszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]