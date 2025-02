Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot is befolyásolja.","shortLead":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot...","id":"20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42.jpg","index":0,"item":"c099be8d-48c2-4c4b-b86f-83a82e6365a3","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","timestamp":"2025. február. 25. 10:31","title":"Folytatódik a kék égért vívott harc Kínában, idén teljesen felszámolnák a súlyos légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép készített.","shortLead":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép...","id":"20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62.jpg","index":0,"item":"f547b627-30ba-42a7-883d-923d82cfc361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","timestamp":"2025. február. 24. 10:03","title":"Fotót készített a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület több állítását is cáfolta a kormánypárti csatornának, amely sajátos módon tudósított az igazságszolgáltatás függetlenségéért szervezett több ezres szombati tüntetésről.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület több állítását is cáfolta a kormánypárti csatornának, amely sajátos módon tudósított...","id":"20250223_Birok-tuntetese-TV2-Magyar-Biroi-Egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"83a41b11-4fa2-4af6-915f-0326c9581fc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Birok-tuntetese-TV2-Magyar-Biroi-Egyesulet","timestamp":"2025. február. 23. 16:15","title":"Reagáltak a bírók arra, hogy a TV2 szerint nem voltak ott a saját tüntetésükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt az első találkozásuk.","shortLead":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt...","id":"20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854.jpg","index":0,"item":"e3277938-cf5d-4a6e-af37-89a8e215d45a","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","timestamp":"2025. február. 24. 08:36","title":"„Ő volt a világ legvidámabb színésze” – pályatársai búcsúznak Harkányi Endrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak. ","shortLead":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak...","id":"20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"9d7dd53b-a6c0-4963-80c0-6f3bc43cc4fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","timestamp":"2025. február. 24. 11:04","title":"Lekapcsoltatják Trumpék az összes kormányzati hivatalban lévő villanyautótöltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]