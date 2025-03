Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A kancellárvárományos kedd este bejelentett tervei szakítanának az évtizedes német fiskális politikával, és a hadsereg és az infrastruktúra fejlesztésén keresztül az évek óta vergődő német gazdaság egészének is vérfrissítést jelentenének. A programot még át kell verni a parlamenten, de az iparban már meg is indult a készülődés a lehetséges új világra. Merz csomagja, ha elfogadják, minden bizonnyal a német határokon túlgyűrűző hullámokat vet, és erős támogatást ad az USA nélkül a saját lábára állni akaró Európának is.","shortLead":"A kancellárvárományos kedd este bejelentett tervei szakítanának az évtizedes német fiskális politikával, és a hadsereg...","id":"20250307_Friedrich-Merz-vedelmi-kiadasok-adossagfek-eltorles-500-milliard-euros-alap-nemet-hadiipar-dupla-pancelokol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1.jpg","index":0,"item":"25fefcb9-40d7-4950-ad72-c393c55be96a","keywords":null,"link":"/360/20250307_Friedrich-Merz-vedelmi-kiadasok-adossagfek-eltorles-500-milliard-euros-alap-nemet-hadiipar-dupla-pancelokol","timestamp":"2025. március. 07. 07:20","title":"Dupla páncélököllel robbantaná fel a szunnyadó Németországot Merz, és rengetegen tapsolnak neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. ","shortLead":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi...","id":"20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d.jpg","index":0,"item":"6d0d9ccd-1b77-44d9-bc22-4e68d0a503f8","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","timestamp":"2025. március. 07. 09:52","title":"Lezsidózta a diákját egy történelemtanár egy budai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Suzuki Swift alapára átlépte a lélektani 6,5 millió forintos határt.","shortLead":"A Suzuki Swift alapára átlépte a lélektani 6,5 millió forintos határt.","id":"20250307_dragabb-lett-a-legolcsobb-suzuki-swift-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f.jpg","index":0,"item":"62683ef2-77e5-49f3-b69b-41e9309e7f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_dragabb-lett-a-legolcsobb-suzuki-swift-magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 07. 06:41","title":"Drágább lett a legolcsóbb Suzuki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére.","shortLead":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott...","id":"20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"d610bbc3-8d68-4ae8-b0a5-db78a199560a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","timestamp":"2025. március. 08. 13:20","title":"A zárolt orosz vagyon hozamából adtak hitelt Ukrajnának a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről tárgyalnak.","shortLead":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről...","id":"20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c.jpg","index":0,"item":"0ad0210b-1198-4623-a02e-e39d11231064","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:51","title":"Így érkezett meg az EU-csúcsra Orbán Viktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját magát. ","shortLead":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját...","id":"20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6.jpg","index":0,"item":"169bd19a-3cc4-4b91-b5f8-c1a51559ce91","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","timestamp":"2025. március. 07. 11:55","title":"Dominique Pelicot lánya feljelenti az apját, aki vele is erőszakoskodhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f79505-ca8e-4e28-b525-0c6573ef5206","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisalföldnek adott rövid nyilatkozatot a volt sajtófőnök. ","shortLead":"A Kisalföldnek adott rövid nyilatkozatot a volt sajtófőnök. ","id":"20250306_Bollermaj-fesztivalon-beszelt-Orban-nevu-nagyapjarol-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f79505-ca8e-4e28-b525-0c6573ef5206.jpg","index":0,"item":"233bb302-d31e-4615-b0e6-0019f5ac3693","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_Bollermaj-fesztivalon-beszelt-Orban-nevu-nagyapjarol-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. március. 06. 19:11","title":"Meglepő helyen tűnt fel Havasi Bertalan, és elmerengett a múltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","shortLead":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","id":"20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689.jpg","index":0,"item":"1f88a051-51a1-4ed2-9e91-32e2b3f4415e","keywords":null,"link":"/elet/20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","timestamp":"2025. március. 07. 17:38","title":"„Helló, Magyarország!” – megérkezett Budapestre az ideiglenes amerikai ügyvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]