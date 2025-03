Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország teljes területén tilos lesz a járványra fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése.","shortLead":"Az ország teljes területén tilos lesz a járványra fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése.","id":"20250329_Vasarnaptol-ujabb-intezkedeseket-vezetnek-be-a-ragados-szaj--es-koromfajas-jarvany-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"4b80ca47-4d49-4be0-8e81-00aec4edf5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Vasarnaptol-ujabb-intezkedeseket-vezetnek-be-a-ragados-szaj--es-koromfajas-jarvany-miatt","timestamp":"2025. március. 29. 16:38","title":"Vasárnaptól újabb intézkedéseket vezetnek be a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","shortLead":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","id":"20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f.jpg","index":0,"item":"68fd44f7-14cb-41e1-b1ae-d8f19a7e9292","keywords":null,"link":"/sport/20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","timestamp":"2025. március. 31. 10:54","title":"Majdnem visszalépett a cseh tinédzser, aztán kiverte Djokovicsot a Miami Open döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens-Frederik Nielsen megválasztott grönlandi miniszterelnök vasárnap Facebookon tett bejegyzésében utasította el azt, hogy a szigetet az Egyesült Államok megszerezze.","shortLead":"Jens-Frederik Nielsen megválasztott grönlandi miniszterelnök vasárnap Facebookon tett bejegyzésében utasította el azt...","id":"20250330_donald-trump-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"671826c4-7e96-4e56-939f-6a375fd20880","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-gronland","timestamp":"2025. március. 30. 22:04","title":"Grönlandi kormányfő: „Az Egyesült Államok nem kapja meg a szigetünket!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","shortLead":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","id":"20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681.jpg","index":0,"item":"0281bdc3-e68c-4af4-a77f-775798280baa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","timestamp":"2025. március. 31. 08:52","title":"Váratlan fordulat, lassulhat a magyar autópark elöregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","shortLead":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","id":"20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"984488be-3948-4d8c-8d89-98a68c283592","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","timestamp":"2025. március. 29. 21:41","title":"Elgázolt egy embert a vonat Sülysápnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","shortLead":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","id":"20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"c9110754-250f-4237-8766-6adccc61b44b","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","timestamp":"2025. március. 30. 10:06","title":"Katonai konfliktus és az egészségügy felszerelés hiánya is nehezíti a helyzetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a50702-1aa7-46d7-b47f-d1e89199d8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ő a legszebb, mert ő egy édesanya”.","shortLead":"„Ő a legszebb, mert ő egy édesanya”.","id":"20250329_Orban-Viktor-zebra-allatkert-Romy-Gaspar-Gyozo-Gyozike","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8a50702-1aa7-46d7-b47f-d1e89199d8db.jpg","index":0,"item":"48574988-549b-47a9-b5f4-ccd0e3d8d862","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Orban-Viktor-zebra-allatkert-Romy-Gaspar-Gyozo-Gyozike","timestamp":"2025. március. 29. 14:09","title":"Győzike döntött, megvan Orbán Viktor zebrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fa8903-5d7c-420c-840a-b1e189e82b14","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hírek szerint hatalmas teleppel szerelt mobilon dolgozhat a Honor, melynél garantáltnak tűnik a többnapos üzemidő.","shortLead":"A hírek szerint hatalmas teleppel szerelt mobilon dolgozhat a Honor, melynél garantáltnak tűnik a többnapos üzemidő.","id":"20250331_honor-8000-mah-akkumulator-okostelefon-szilicium-szen-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fa8903-5d7c-420c-840a-b1e189e82b14.jpg","index":0,"item":"c0b10733-c6a8-4c84-9a8c-62ad3e7ad778","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_honor-8000-mah-akkumulator-okostelefon-szilicium-szen-technologia","timestamp":"2025. március. 31. 08:03","title":"Csak négynaponta kell tölteni: 8000 mAh-s akkuval szerelt telefon jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]