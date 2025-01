Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150 ezer embert szólítottak fel a menekülésre.","shortLead":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150...","id":"20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2.jpg","index":0,"item":"f9714be4-28eb-4d26-9389-d0a1729ebf07","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","timestamp":"2025. január. 12. 15:54","title":"Tűzoltóknak öltözött fosztogatókat tartóztattak le Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta szegényebb részein már most sokan azt érzik, hogy a hatóságok, az állam és a biztosítók is teljesen elhanyagolják őket.","shortLead":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta...","id":"20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"ff5b1f5d-d035-4ca9-9fee-bcb875704b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 11. 21:42","title":"A kaliforniai tűz szegényebb áldozatai attól félnek, csak a gazdagokat fogják menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","shortLead":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","id":"20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d.jpg","index":0,"item":"5a7331a5-28e1-4b87-8207-7ebe62de0f3f","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","timestamp":"2025. január. 12. 18:30","title":"Orbán nyomában Fico: vétóval fenyegetőzik az ukránokkal szemben a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más egyszerűen feledésbe merül. Kanadai szakemberek több tízezer történet elemzése után megtalálták a választ.","shortLead":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más...","id":"20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41.jpg","index":0,"item":"fdd47399-aa53-483a-97e0-ae17e81b6e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","timestamp":"2025. január. 11. 12:03","title":"Úgy néz ki, sikerült rájönni, mitől lesz sikeres egy könyv vagy egy film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28618f0-d40f-47b4-b84d-002138989583","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha a városi gyorshajtás és a driftelés ellen kampányt indítanának, ez a videó igazán jól közvetítené az üzenetet. Még ha nem is volt feltétlenül szándékos a driftelés.","shortLead":"Ha a városi gyorshajtás és a driftelés ellen kampányt indítanának, ez a videó igazán jól közvetítené az üzenetet. Még...","id":"20250111_tapolcai-driftelo-frontalis-karambol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28618f0-d40f-47b4-b84d-002138989583.jpg","index":0,"item":"ba58d163-4527-40d9-93ab-d56f5c9dcb7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250111_tapolcai-driftelo-frontalis-karambol-video","timestamp":"2025. január. 11. 12:07","title":"Szemből érkező autó „driftelt” Tapolcán, tehetetlenül csapódott bele a vétlen fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakpták a rendőrök. ","shortLead":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakpták a rendőrök. ","id":"20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303.jpg","index":0,"item":"225f6c9a-030c-4b1c-9ba5-768a216768bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","timestamp":"2025. január. 13. 08:50","title":"Mélygarázsokban fosztogatta az autókat egy tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia bevetése jelenti majd a megoldást?","shortLead":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet...","id":"20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a.jpg","index":0,"item":"a1c86300-13db-431e-8cb9-4f7f53cf2bbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","timestamp":"2025. január. 11. 16:03","title":"Óriási kárt okoz Japánban a mangakalózkodás, most kitaláltak ellene egy 770 millió forintos trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]