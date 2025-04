Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mexikói kutatók tanulmánya szerint az extrém hőség a fiatal és amúgy egészséges felnőttek közül szedi arányaiban a legtöbb áldozatot a közép-amerikai országban. Az eredmények globális figyelemre is érdemesek.","shortLead":"Mexikói kutatók tanulmánya szerint az extrém hőség a fiatal és amúgy egészséges felnőttek közül szedi arányaiban...","id":"20250403_hvg-extrem-hoseg-hatasa-fiatalokra-mexiko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"0b2b67ea-ca77-4d64-b430-c8b07d656d1b","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-extrem-hoseg-hatasa-fiatalokra-mexiko","timestamp":"2025. április. 03. 12:15","title":"Váratlan eredmény jött ki Mexikóban: fiatalok halnak meg sorra a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették pénteken azoknak a településeknek a listáját, ahol tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt.","shortLead":"Közzétették pénteken azoknak a településeknek a listáját, ahol tavaly egyetlen bűncselekmény sem történt.","id":"20250404_Itt-a-friss-lista-azokrol-a-helyekrol-ahol-tavaly-egy-buncselekmenyt-sem-kovettek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"816cc86d-1d9f-4b48-806f-59c08c52ea9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Itt-a-friss-lista-azokrol-a-helyekrol-ahol-tavaly-egy-buncselekmenyt-sem-kovettek-el","timestamp":"2025. április. 04. 10:23","title":"Itt a friss lista azokról a helyekről, ahol tavaly egy bűncselekményt sem követtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és hangulatkeltésről írnak a gyermekszegénységi adatokról megjelent cikkek kapcsán.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és...","id":"20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"094f64b5-ec2d-4e01-ac8f-529f9aa50b36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","timestamp":"2025. április. 02. 18:59","title":"Szegénységi adatok: visszautasítja a vádakat a KSH és az intézmény hírnevének rontásáról írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéig több frissítés is érkezik a YouTube Shorst videószerkesztőjébe, a mesterséges intelligencia pedig már a tavasszal beköltözik, hogy segítse a felhasználókat.","shortLead":"Az év végéig több frissítés is érkezik a YouTube Shorst videószerkesztőjébe, a mesterséges intelligencia pedig már...","id":"20250404_youtube-shorts-szerkeszto-funkciok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"ae06af7d-f741-4b0b-8151-1adf73f1b7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_youtube-shorts-szerkeszto-funkciok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 04. 10:03","title":"Álomfunkciót kap a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c668c2-67cc-48ab-b45b-a5a438a7cf37","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Waterfront City lakópark alatt találták, és konzerválás után ide is hozzák vissza az egykori római katonaváros első Mithras-szentélyét.","shortLead":"A Waterfront City lakópark alatt találták, és konzerválás után ide is hozzák vissza az egykori római katonaváros...","id":"20250404_Mithras-szentely-Aquincum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c668c2-67cc-48ab-b45b-a5a438a7cf37.jpg","index":0,"item":"7d2f52e7-06eb-4ace-ab04-c5a4d4e4e7ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Mithras-szentely-Aquincum","timestamp":"2025. április. 04. 11:06","title":"Bedobozolt Mithras-szentélyt mutattak be Aquincumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Törékeny világrendünk hatalmas forró pontján számtalan hatalmi érdek ér össze helyi sérelmekkel, Afrikában pedig Kína most a legnagyobb kavarógép. Vörös Zoltán Kína-kutatóval és Tarrósy István Afrika-kutatóval, a Pécsi Tudományegyetem oktatóival Lenthár Balázs történész és Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Törékeny világrendünk hatalmas forró pontján számtalan hatalmi érdek ér össze helyi sérelmekkel, Afrikában pedig Kína...","id":"20250403_Fulke-podcast-kina-afrika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"23037fa5-b7ce-4c10-8cc9-58d3168400b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_Fulke-podcast-kina-afrika-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 17:03","title":"Fülke: így tör világuralomra Kína – hogyan működik a soft power?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","shortLead":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","id":"20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6.jpg","index":0,"item":"1c2275ff-2a4a-4b68-bb88-1e18deeab5d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 11:38","title":"Az NGM nyilatkozott arról, hogy akar-e a kormány 10 milliárd eurónyi hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e387f0-e049-4471-845f-90f168abfd0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nanni Morettit az intenzíven ápolják.","shortLead":"Nanni Morettit az intenzíven ápolják.","id":"20250403_infarktust-kapott-a-vilaghiru-olasz-filmrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e387f0-e049-4471-845f-90f168abfd0d.jpg","index":0,"item":"d76eee4c-0549-4f0d-a04c-c6d7e09bb6eb","keywords":null,"link":"/elet/20250403_infarktust-kapott-a-vilaghiru-olasz-filmrendezo","timestamp":"2025. április. 03. 14:33","title":"Infarktust kapott a világhírű olasz filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]