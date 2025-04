(Cikkünk frissül)

Bejelentette viszontvámjait Donald Trump, és a számok a legtöbb esetben nagyon magasak lettek. Az USA az elnök szavai szerint csütörtöki kezdettel a következő szintre emeli az importvámokat főbb kereskedelmi partnereivel szemben:

Kína – 34%

Európai Unió – 20%

Japán – 24%

Dél-Korea – 25%

Svájc – 31%

Egyesült Királyság – 10%

Tajvan – 32%

Malajzia – 24%

India – 26%

Brazília – 10%

Indonézia – 32%

Vietnám – 46%

Szingapúr – 10%

Trump a Fehér Ház rózsakertjében, egy “Tegyük újra vagyonossá Amerikát” elnevezésű sajtótájékoztatón jelentette be az új vámokat, melyek elmondása szerint nagyon egyszerűek: pontosan annyival terhelik majd a kereskedelmi partnerek áruit, mint amennyivel azok az amerikai árukat. Csakhogy a Trump-kormány nem egyszerűen a konkrét importvámokra, hanem minden egyéb, az amerikai termékek behozatalát megnehezítő adóra, intézkedésre is választ akar adni, köztük az általános forgalmi adóval, a digitális szolgáltatási adóval és további tételekkel. Ezért jöttek ki a legtöbb esetben a kereskedelmi partnerek alap importvámjainál jóval nagyobb értékek a most bejelentett válaszvámokra.

De Trump egyből ellent is mondott önmagának, mert az új számok a legtöbb esetben nem tükörértékek – büszkén mondta, hogy kormánya milyen kedves, hiszen sokkal magasabb vámokat is kivethetett volna, de végül megelégedtek a partner általuk kalkulált össz-sarcának mintegy a felével. Az elnök az alábbi táblázatot mutatta a közönségének a rózsakertben, melyen az országok neve mellett előbb a Trumpék által kalkulált teljes importteher látható, majd a csütörtökön élesedő amerikai válasz.

Egy korábbi példa a számításaik logikájára: az EU importvámja az amerikai autókra 10 százalékos, ám az európai kocsik importvámjának kidolgozásakor egy puszta 10 százalékos válaszvám szóba se került, csakis annál nagyobbak, mert hozzáadták az uniós 15 százalékos áfát is, sőt, szerintük egyéb tényezők további 5 százaléknyi behozatali költséget jelentenek, így az EU végül összesen 30 százaléknyi terhet rak az amerikai autók importjára. Persze végül az autók terén nem külön meghatározott vámokat kaptak az USA kereskedelmi partnerei, helyette az általános, 25 százalékos kocsi-importvám jött, így még mondhatják is, hogy az EU-val szemben még nagylelkűek is voltak.

Az elnök külön azt is elmondta, hogy a minimum alap-importvámjuk 10 százalékos lesz csütörtöktől, de látható, hogy ilyen, még alacsonynak mondható viszontvámot csak azok kaptak, akik vámja a Trump-kalkuláció szerint nem nagyobb 10 százaléknál. Ezekben az esetekben van csak szó a trumpi logika szerinti valódi viszonossági vámról.

Trump a vámbejelentések után a többi állam vezetőjének is üzent, azt mondta, mindenki csökkentse a saját vámját, ha azt akarja, hogy az amerikai csökkenjen. Azt is elmondta, ha nulla vámot akar valaki, akkor építsen gyárat Amerikában, és fel is sorolt több olyan külföldi vállalatot, mely már az előző hetekben ígéretet tett erre. Az elnök a mintegy egyórás beszéde végén aláírta a vámok megemeléséről szóló rendeletet.