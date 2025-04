Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás helyét pedig egy éve nem töltötték be. Tizenöt helyett már csak tizenketten vannak.","shortLead":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás...","id":"20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f.jpg","index":0,"item":"82cb8148-2dc4-4e6a-82bb-4962726f7c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 19:16","title":"Vészesen fogy az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","shortLead":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","id":"20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63.jpg","index":0,"item":"317d7780-88e5-47e2-bc9f-9bdbdb4893c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 03. 13:31","title":"Egy viszontvámokkal sújtott sziget adminisztrátora szerint ők nem is kereskednek az USA-val, és nincsenek is vámjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","shortLead":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","id":"20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e.jpg","index":0,"item":"1aea759f-257b-4083-bfb2-5450eea06f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. április. 02. 20:20","title":"Tankként tarolt le egy Mercedes G-osztály egy Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9946d3-7d0e-46f9-922f-c5529c5f199f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A DK elnökét a Blikk arra kérte, reagáljon a Fradi-szurkolók üzenetére. Megtette.","shortLead":"A DK elnökét a Blikk arra kérte, reagáljon a Fradi-szurkolók üzenetére. Megtette.","id":"20250403_Gyurcsany-fradi-szurkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9946d3-7d0e-46f9-922f-c5529c5f199f.jpg","index":0,"item":"eb32c844-9bcc-4b5b-97e6-a0b82221f4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250403_Gyurcsany-fradi-szurkolok","timestamp":"2025. április. 03. 20:16","title":"Gyurcsány visszavág a fradistáknak: „Agyatok görcsbe rándulva csak ennyire volt képes?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26378abf-fa4b-464b-b1ea-a00094279f25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki szakadjon le rólam a f*szba, idős művészházaspárok is – fakadt ki Hajós.","shortLead":"Mindenki szakadjon le rólam a f*szba, idős művészházaspárok is – fakadt ki Hajós.","id":"20250404_Folytatodik-a-Hajos-Andras-Balazs-Klari-adok-kapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26378abf-fa4b-464b-b1ea-a00094279f25.jpg","index":0,"item":"fc1246cf-95fa-42b0-b3ca-1221125f851d","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Folytatodik-a-Hajos-Andras-Balazs-Klari-adok-kapok","timestamp":"2025. április. 04. 09:06","title":"Folytatódik a Hajós András - Balázs Klári adok-kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegségnek megfékezésének érdekében a komáromi kutyakiállítást is elmarad. ","shortLead":"A betegségnek megfékezésének érdekében a komáromi kutyakiállítást is elmarad. ","id":"20250403_nagy-istvan-szaj-es-koromfajas-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"d09643a7-b219-4054-b216-08bb582191ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_nagy-istvan-szaj-es-koromfajas-bejelentes","timestamp":"2025. április. 03. 15:12","title":"Száj- és körömfájás: új szigorításokat jelentett be Nagy István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71483665-c08f-49b4-bb19-d4ce1294c48c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybanki alapítványokban „Matolcsy hűbéresei” ültek a volt MNB-elnök szerint. Kérdés, hogy a kormány, az állami szervek miért nem avatkoztak közbe korábban.","shortLead":"A jegybanki alapítványokban „Matolcsy hűbéresei” ültek a volt MNB-elnök szerint. Kérdés, hogy a kormány, az állami...","id":"20250403_simor-andras-mnb-botrany-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71483665-c08f-49b4-bb19-d4ce1294c48c.jpg","index":0,"item":"051d8fa9-5399-4362-8f7a-12d796c3b1d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_simor-andras-mnb-botrany-felelosseg","timestamp":"2025. április. 03. 15:10","title":"Simor András: Följebb kellene keresni az MNB-botrány felelőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"20 év telt el utolsó lemeze és 3 év Chris Rock felpofozása óta. Will Smith rapper-üzemmódban és új albummal érkezik a Budapest Parkba.","shortLead":"20 év telt el utolsó lemeze és 3 év Chris Rock felpofozása óta. Will Smith rapper-üzemmódban és új albummal érkezik...","id":"20250404_Budapesten-koncertezik-Will-Smith-dalban-mondja-el-nekunk-is-mit-gondol-a-hires-pofonrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9.jpg","index":0,"item":"5b6566dc-738e-4d14-b92a-b01873bcd797","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Budapesten-koncertezik-Will-Smith-dalban-mondja-el-nekunk-is-mit-gondol-a-hires-pofonrol-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 10:00","title":"Budapesten koncertezik Will Smith, dalban mondja el nekünk, mit gondol a híres pofonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]