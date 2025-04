Idén lesz két éve, hogy elindult a Meta új közösségi platformja. A Threads azzal a nem titkolt szándékkal jött létre, hogy magához csábítsa az X felhasználóit, és térdre kényszerítse az Elon Musk miatt egyre kaotikusabb platformot. Bár a felhasználói bázis gyorsan gyarapodott, ezt a célját a mai napig sem érte el, a Meta azonban nem tett le ezen tervéről.

A vállalat a TechCrunch-nak megerősítette: megkezdte annak a funkciónak a tesztelését, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók ugyanazokat a tartalomgyártókat kövessék be Threradsen is, mint az X-en. Ez persze manuálisan is megoldható, ha az ember egyesével keresi meg a másik platformon is ezeket a profilokat, a Meta szerint azonban sokkal egyszerűbb megoldás, ha a követettek listáját letöltik, majd importálják azt a platformon.

A lap emlékeztet: az elmúlt években több alkotó hagyta ott az X-et, majd a konkurens platformokra, például a Threadsre és a Blueskyra váltott. Ennek azonban volt egy hátránya: tömegesen veszítették el a követőiket. Eközben egyes felhasználóknak az okozott nehézséget, hogy bekövessék ugyanazokat a felhasználókat, akikkel évek óta tartják a kapcsolatot az X-en. A most napvilágot látott funkció ezt hivatott orvosolni azzal, hogy megkönnyíti a platformváltást azoknak, akik csak most váltanának át a Threadsre.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan miként működik majd a funkció, és miként találja meg a Threadsen azokat a fiókokat, amik az X-en is ott voltak. Emellett az is kérdés, hogy csak a nagy követőszámmal rendelkező profiloknál, vagy a hétköznapi felhasználóknál is működik-e majd.

