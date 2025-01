Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei beszakadtak.","shortLead":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei...","id":"20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"9a5ed5ac-13bb-49c5-a478-bafe924667c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","timestamp":"2025. január. 27. 14:31","title":"Egy olcsó kínai megoldás épp alapjaiban rengeti meg a globális MI-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette, hogy a Dániához tartozó hatalmas szigeten élő 57 ezer ember velük akar tartani.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette...","id":"20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"b00631c7-3506-4a94-890e-afd03d54fec4","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","timestamp":"2025. január. 26. 08:26","title":"Trump szerint a grönlandiak az USA-hoz akarnak tartozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb37dd5e-e48c-48e4-b9ee-ab3b1c14254a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár eljött az a határidő, amíg az izraeli-palesztin tűzszüneti megállapodás értelmében ki kellett volna vonni a Dél-Libanonban állomásozó izraeli katonákat, a hadsereg egyes egységei maradtak, mert az izraeli vezetés szerint az Irán támogatását élvező Hezbollah és a libanoni hadsereg nem tartotta be maradéktalanul az alkuban vállaltakat.","shortLead":"Bár eljött az a határidő, amíg az izraeli-palesztin tűzszüneti megállapodás értelmében ki kellett volna vonni...","id":"20250126_Egyelore-Del-Libanonban-maradnak-az-izraeli-katonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb37dd5e-e48c-48e4-b9ee-ab3b1c14254a.jpg","index":0,"item":"12813fcf-f960-435b-a609-17948472bed2","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Egyelore-Del-Libanonban-maradnak-az-izraeli-katonak","timestamp":"2025. január. 26. 15:17","title":"Egyelőre Dél-Libanonban maradnak az izraeli katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél sorban állók nem hittek a szemüknek.","shortLead":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél...","id":"20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982.jpg","index":0,"item":"24bfaee2-a026-44bf-8e1f-f1659117721f","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"A pacalpörkölt nem, de a hentesbolt már kifogott a dél-koreai influenszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","shortLead":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","id":"20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395.jpg","index":0,"item":"a72d6310-4352-4005-b2a5-c9e2ecc0ef4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","timestamp":"2025. január. 27. 14:03","title":"Üdítő újítást kapott az Xbox, de szó szerint: Fanta-kiadás jön a konzolból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította vadászgépfejlesztési programját, és önvizsgálatot tart, hogy milyen úton induljon tovább. Elon Musknak erről is van véleménye, de hogyan döntötte be azzal a Lockheed Martin részvényeit?","shortLead":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította...","id":"20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce.jpg","index":0,"item":"fa2ef53f-65a7-4e59-a9ae-b92bf70c84b9","keywords":null,"link":"/360/20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","timestamp":"2025. január. 27. 12:48","title":"Verseny a jövő légi dominanciájáért: Kína előrelépett, az USA önvizsgálatot tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c2947c-fb7b-453f-8efe-679af55d020a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszország újraindítja a partjaira érkező illegális bevándorlók Albániába szállítását, ahol táborokban helyezi el őket, amíg az olasz hatóságok elbírálják menedékkérelmüket és elrendelik a kiutasításukat vagy befogadásukat. A migránsok áthelyezése a haditengerészet hajójával történik.","shortLead":"Olaszország újraindítja a partjaira érkező illegális bevándorlók Albániába szállítását, ahol táborokban helyezi el...","id":"20250126_Olaszorszag-uja-Albaniaba-szallitja-az-illegalis-bevandorlok-egy-reszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c2947c-fb7b-453f-8efe-679af55d020a.jpg","index":0,"item":"38dcb7ad-c3ba-49f2-bb10-e3c6b9522d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Olaszorszag-uja-Albaniaba-szallitja-az-illegalis-bevandorlok-egy-reszet","timestamp":"2025. január. 26. 10:02","title":"Olaszország úja Albániába szállítja az illegális bevándorlók egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]