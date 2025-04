Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN...","id":"20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635.jpg","index":0,"item":"3668681d-d3e2-4360-8ce7-b53747e0b11f","keywords":null,"link":"/zhvg/20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","timestamp":"2025. április. 12. 09:15","title":"Földrengés volt a magyar határ közelében, itthon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón: laboratóriumi információ alapján lehetséges, hogy a száj- és körömfájás mesterségesen, egy kémcsőben jött létre. ","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely...","id":"20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d.jpg","index":0,"item":"682f144c-c234-4a73-b80b-334813751b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","timestamp":"2025. április. 10. 16:01","title":"Kemenesi Gábor szerint szinte kizárt, hogy kémcsőben rakták össze a Magyarországon terjedő száj- és körömfájásvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84cf73-b41e-40e3-a7b2-062b240ac2ca","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Lövölde téren.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250411_Hasbeszelo-Rimon-Deli-Diner-kis-varostortenet-es-ebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f84cf73-b41e-40e3-a7b2-062b240ac2ca.jpg","index":0,"item":"28133677-b8ab-4c6e-9b9f-335812836156","keywords":null,"link":"/360/20250411_Hasbeszelo-Rimon-Deli-Diner-kis-varostortenet-es-ebed","timestamp":"2025. április. 11. 19:30","title":"Kis várostörténet kiadós ebéddel – Hasbeszélő a Lövölde téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6585f14-f9fe-4217-a061-aa5a94256d53","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Évtizedekig elzárva tartották a nagyközönség elől, majd amikor szóba került a nyilvánosságra hozatala, mind az irodalmárok, mind a pszichológusok tiltakozni kezdtek ellene. Nemcsak azért, mert a szocialista erkölcsbe ütközött, hanem attól is tartottak, hogy a megjelentetése lejáratná a pszichoanalízis módszerét, valamint összetörné az olvasókban élő, kultikus József Attila-képet. A Szabad-ötletek jegyzékének idei újrakiadása és a József Attila pszichoanalízisét feldolgozó, ezen a héten mozikba kerülő új film, a Reménytelenül egyaránt a közönség nem szűnő érdeklődését mutatja a téma iránt. A ma 120 éves József Attiláról, a költőről és a magánemberről, továbbá a Szabad-ötletek jegyzékének publikálását övező vitákról kérdeztük az első kiadást tető alá hozó Tverdota György irodalomtörténészt, a József Attila Társaság elnökét, az életmű egyik legavatottabb ismerőjét.","shortLead":"Évtizedekig elzárva tartották a nagyközönség elől, majd amikor szóba került a nyilvánosságra hozatala, mind...","id":"20250411_A-verseim-nem-en-vagyok-az-vagyok-en-amit-itt-irok-maig-sokkoloan-hat-Jozsef-Attila-kevesbe-ismert-arca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6585f14-f9fe-4217-a061-aa5a94256d53.jpg","index":0,"item":"904552e8-7bf6-4911-b299-704d9d405744","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_A-verseim-nem-en-vagyok-az-vagyok-en-amit-itt-irok-maig-sokkoloan-hat-Jozsef-Attila-kevesbe-ismert-arca","timestamp":"2025. április. 11. 19:00","title":"„A verseim nem én vagyok: az vagyok én, amit itt irok” – máig sokkolóan hat József Attila kevésbé ismert arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez. Nemrégiben egy újabb bűnöst is találta a kutatók: a Délkelet-Ázisából származó lódarazsat, amely szinte válogatás nélkül zabálja fel a bogarakat, méheket, lepkéket, pókokat.","shortLead":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez...","id":"20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a.jpg","index":0,"item":"4158d16f-cdc2-4826-bbea-aa427a6ec632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","timestamp":"2025. április. 12. 12:03","title":"1400 különböző rovart találtak az ázsiai lódarázs gyomrában, ez elég rossz hír a méheknek és az embereknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő nagy cégek amennyire bizonytalanok, annyira optimistán látják saját jövőjüket. A pénzintézet a kormányzatétól jócskán elmaradó növekedést vár idén a hazai gazdaságban.","shortLead":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő...","id":"20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023.jpg","index":0,"item":"20ed8b43-b57a-49a8-ac05-353de9eb23b0","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","timestamp":"2025. április. 10. 16:23","title":"Egyszerre aggódnak és optimisták az itthoni nagy cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10431d21-804e-45ff-91ae-b6e65eaf0a08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A jövő év első felében lehet a fellebbviteli tárgyalás.","shortLead":"A jövő év első felében lehet a fellebbviteli tárgyalás.","id":"20250411_marine-le-pen-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10431d21-804e-45ff-91ae-b6e65eaf0a08.jpg","index":0,"item":"405f9a23-7b6d-472c-9f40-ed0b2c79b68b","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_marine-le-pen-fellebbezes","timestamp":"2025. április. 11. 18:09","title":"Benyújtotta a fellebbezését Marine Le Pen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a Marangoni-hatást kihasználva érték el, hogy az általuk nyomtatott miniatűr robotok a víz felszínén tudjanak közlekedni.","shortLead":"Amerikai kutatók a Marangoni-hatást kihasználva érték el, hogy az általuk nyomtatott miniatűr robotok a víz felszínén...","id":"20250411_vodkaval-hajtott-robot-marangoni-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55.jpg","index":0,"item":"735f3eeb-5adf-4e01-871b-ea6e71bd07bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_vodkaval-hajtott-robot-marangoni-hatas","timestamp":"2025. április. 11. 15:03","title":"Vodkával tankolták meg a miniatűr robotot, könnyen siklott a víz felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]