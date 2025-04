Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"407548fd-f1d1-4437-8c25-4b572596d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kistestű, de nagy túlélő Valerie végül besétált az őt keresők csapdájába. ","shortLead":"A kistestű, de nagy túlélő Valerie végül besétált az őt keresők csapdájába. ","id":"20250426_Nagy-erokkel-kerestek-529-nap-utan-talaltak-meg-a-Kenguru-sziget-elkoborolt-tacskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407548fd-f1d1-4437-8c25-4b572596d7bf.jpg","index":0,"item":"d8d671f4-c4af-4cc4-9ac2-d36c8c52666d","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Nagy-erokkel-kerestek-529-nap-utan-talaltak-meg-a-Kenguru-sziget-elkoborolt-tacskot","timestamp":"2025. április. 26. 09:42","title":"Nagy erőkkel keresték, 529 nap után találták meg a Kenguru-szigeten elkóborolt törpe tacskót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző adminisztráció a drágasága miatt már majdnem elkaszálta az egészet. Mit lehet tudni a hatodik generációs gépeket fejlesztő, hányattatott sorsú amerikai programról és miért alakult így a sorsa? A futurisztikus gép még sokáig Trump emlékét fogja őrizni, de a pilóta nélküli robotrepülők már a küszöbön vannak.","shortLead":"A cég történetében először a Boeing nyerte az amerikai légierő újgenerációs vadászgépprogramját, miután az előző...","id":"20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde347a2-ccfd-4872-831c-172fc40117c1.jpg","index":0,"item":"fae569cb-0a6c-4c59-aacf-e6519ad4eb13","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-nev-kotelez-f-47-vadaszgep-hatodik-generacio-legi-dominancia-Trump-legiero-NGAD-J-36-Boeing-Lockheed_Martin-FCAS-CCA-robotrepulok","timestamp":"2025. április. 26. 14:30","title":"Trumpról elnevezett futurisztikus vadászgéppel biztosítaná légi dominanciáját Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","shortLead":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","id":"20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"00105c0c-830f-4a9d-8b51-82c8d1cfc874","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 08:13","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk pár furcsa szokással. Például, hogy bezárják a bíborosokat – csaknem 800 évet kell visszamenni történelemben, hogy megértsük, miért van erre szükség. Vannak olyan szokások is, amelyek eltűntek. Az egyik ilyet possesso néven emlegették, és volt olyan pápa, aki belehalt.","shortLead":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk...","id":"20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2.jpg","index":0,"item":"60eb3cb1-dd44-4eab-8d92-f00017efe748","keywords":null,"link":"/360/20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","timestamp":"2025. április. 27. 14:30","title":"Ilyenek voltak az első konklávék: amikor a tetőt is elbontották a bíborosok fölül és koplaltatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e184023-80c2-4fc5-b444-50123595a185","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesújtó jóslat a nagyvászon híveinek. ","shortLead":"Lesújtó jóslat a nagyvászon híveinek. ","id":"20250426_A-Netflix-vezer-kerek-perec-kijelentette-a-moziknak-lealdozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e184023-80c2-4fc5-b444-50123595a185.jpg","index":0,"item":"bdd51833-80d4-48d1-b033-441f19793756","keywords":null,"link":"/kultura/20250426_A-Netflix-vezer-kerek-perec-kijelentette-a-moziknak-lealdozott","timestamp":"2025. április. 26. 10:25","title":"A Netflix-vezér kerek perec kijelentette: a moziknak leáldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A géntechnológia csillagaként indult egy amerikai startup, a 23andMe, azonban egy óriási adatszivárgást követően lefele tartó spirálba került. Jelenleg éppen kongresszusi vizsgálat folyik ellen, mivel egyre nagyobb a félelem, hogy amerikaiak millióinak legszemélyesebb és legállandóbb adatai kerülhetnek rossz kezekbe.","shortLead":"A géntechnológia csillagaként indult egy amerikai startup, a 23andMe, azonban egy óriási adatszivárgást követően lefele...","id":"20250426_23andme-vallalat-csod-usa-kongresszusi-vizsgalat-dns-tesztek-genetika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00.jpg","index":0,"item":"c6bf6c58-d8ce-48d2-a6a0-6f70b8e686e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_23andme-vallalat-csod-usa-kongresszusi-vizsgalat-dns-tesztek-genetika","timestamp":"2025. április. 26. 20:03","title":"Már az amerikai kongresszus is vizsgálja az otthoni DNS-teszteket végző vállalat csődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy a menet útvonala mentén álló gyászolók is láthassák a megboldogult egyházfő koporsót – jelentették olasz hírportálok.","shortLead":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria...","id":"20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904.jpg","index":0,"item":"6aceed36-e00c-44df-8756-d82c7e69fc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","timestamp":"2025. április. 26. 09:18","title":"Kiderült, milyen autóval viszik majd Ferenc pápát a végső nyughelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága.","shortLead":"„Az incidens jellege arra utal, hogy Oroszország teszteli légvédelmi rendszereink felkészültségét” – állítja a lengyel...","id":"20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a217b4-225b-465a-bac2-e4b62ee85d15.jpg","index":0,"item":"8ef8ffed-fbcd-4c28-99ed-0cf546b892a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Egy-orosz-katonai-helikopter-megsertette-Lengyelorszag-legteret","timestamp":"2025. április. 26. 18:36","title":"Egy orosz katonai helikopter megsértette Lengyelország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]