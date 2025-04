Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében szereplő fekete táskába azokat a titkokat gyömöszölték, amelyekről szigorúan tilos beszélni: a magánéleti fekete lyuk által elnyelt információkat.","shortLead":"A kasszasikereket formabontó, szeriőz filmekkel kedvére váltogató amerikai rendező legújabb thrillerjének címében...","id":"20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc08c2d2-6022-42cf-858b-8a4344b36ecf.jpg","index":0,"item":"8b040be7-e263-4574-ae4f-ba6b9f7187fa","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-fekete-taska-steven-soderbergh","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Különbözőségével illeszkedik Steven Soderbergh életművébe új filmje, a Fekete táska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. április. 12. 13:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","shortLead":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","id":"20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae.jpg","index":0,"item":"8c2515a1-7e45-4504-827e-dc6b1af2a001","keywords":null,"link":"/elet/20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","timestamp":"2025. április. 12. 20:43","title":"Visszatér az ATV-hez a saját műsorát lekéső híradós, Tóth Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","shortLead":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","id":"20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8.jpg","index":0,"item":"6542a73b-66ce-4dc6-a66f-f392a57ec2ad","keywords":null,"link":"/elet/20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A nemrég elhunyt Bényi Ildikó lánya lesz az Önök kérték! műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet teremtenének a földön.","shortLead":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet...","id":"20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f.jpg","index":0,"item":"eabc2116-4a3f-4999-8521-01e0f93e0ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","timestamp":"2025. április. 12. 13:44","title":"Oroszország atomfegyvert telepítene a világűrbe a NATO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman megsérültek – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.","shortLead":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman...","id":"20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af.jpg","index":0,"item":"b4f7c632-a43d-4600-8c26-e730ef42db56","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. április. 12. 18:09","title":"Kijevet támadták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború, a Trump-káosz és Putyin hadi kasszája a nemzetközi lapszemlében.","shortLead":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború...","id":"20250413_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9dc1cc64-dd1b-428a-9422-ab6d4ad68b1f","keywords":null,"link":"/360/20250413_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 13. 13:59","title":"Nemzetközi lapszemle: Trumpot nem érdeklik a járulékos veszteségek, a káoszban most vizsgáznak a nyugati értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]