[{"available":true,"c_guid":"38e3f96d-b93b-411a-8138-fc1c23b6670a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánykoalíció elnökjelöltje leszerepelt a megismételt választás hétvégi fordulóján, ezért hozta meg ezt a döntést. ","shortLead":"A kormánykoalíció elnökjelöltje leszerepelt a megismételt választás hétvégi fordulóján, ezért hozta meg ezt a döntést. ","id":"20250505_Bejelentette-lemondasat-Marcel-Ciolacu-roman-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e3f96d-b93b-411a-8138-fc1c23b6670a.jpg","index":0,"item":"41aff42d-25c4-4a07-9ff4-635bae69e314","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Bejelentette-lemondasat-Marcel-Ciolacu-roman-miniszterelnok","timestamp":"2025. május. 05. 19:03","title":"Bejelentette lemondását Marcel Ciolacu román miniszterelnök, és a kormánykoalíció is felbomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","shortLead":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","id":"20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458.jpg","index":0,"item":"4fee0ebb-9e58-4d1c-8e57-c2d05618b99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","timestamp":"2025. május. 05. 08:49","title":"Egy hét alatt 10 milliós bírságot termelnek a horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","shortLead":"A felvételi 1530 diáknak nem sikerült, számukra rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.","id":"20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2a116e-8d16-491b-948f-886c929ba2ac.jpg","index":0,"item":"ad50dfb6-2211-4718-b0bc-9b6e09d69fae","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_kozepiskola-felveteli-oktatasi-hivatal-gimnazium","timestamp":"2025. május. 06. 06:28","title":"Idén hatezerrel kevesebben felvételiztek középiskolába, a legtöbben gimnáziumban folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f929206-8ef3-4301-beea-5b3123e02e8b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyv szerzője, Kocsis Dóra bemutat néhány olyan gyorstippet, amelyek hasznosak lehetnek a hulladékcsökkentéshez. Szerkesztett részlet.","shortLead":"A Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyv szerzője, Kocsis Dóra bemutat néhány olyan gyorstippet...","id":"20250504_Tudatosabban-elne-Ime-a-hulladekcsokkentok-10-pontja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f929206-8ef3-4301-beea-5b3123e02e8b.jpg","index":0,"item":"7ff5eeda-5e9e-49be-9d28-3c24fbe4ef5e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250504_Tudatosabban-elne-Ime-a-hulladekcsokkentok-10-pontja","timestamp":"2025. május. 04. 19:15","title":"Tudatosabban élne? Íme a hulladékcsökkentők 10 pontja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW X3 40d több mint 300 lóerős, az átlagfogyasztása azonban alig haladja meg a 6 litert.","shortLead":"A BMW X3 40d több mint 300 lóerős, az átlagfogyasztása azonban alig haladja meg a 6 litert.","id":"20250505_magyarorszagon-a-legujabb-6-hengeres-dizel-bmw-x3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674bb48c-7639-461f-bc4f-7933fc0c8204.jpg","index":0,"item":"609d9127-6806-42ca-abc2-eee06dd26d9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_magyarorszagon-a-legujabb-6-hengeres-dizel-bmw-x3","timestamp":"2025. május. 05. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb 6 hengeres dízel BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult volna.","shortLead":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult...","id":"20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10.jpg","index":0,"item":"29e60047-cc38-492a-9aa2-5d2374868871","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 05. 10:57","title":"Két embert letartóztattak a Lady Gaga riói koncertjén tervezett bombamerénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben Magyarország is szépen profitált az elmúlt években az itt forgatott amerikai produkciókból.","shortLead":"Az elnök a jelenséget nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és százszázalékos vámmal fenyegetőzik, miközben...","id":"20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"7d3f3d0f-596c-44e1-810e-6e4c406284af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_trump-vamok-filmipar-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 05. 06:12","title":"Trump most a külföldön forgatott filmeknek üzent hadat, ez Magyarországot is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos kérdésekre szolgálhat válasszal.","shortLead":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos...","id":"20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"e1b368c5-ec1d-4e33-9c9a-000d4669d50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","timestamp":"2025. május. 05. 15:11","title":"Bekapcsolta a NASA az űrtávcsövet, ami feltárhatja az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]