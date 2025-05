Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","shortLead":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","id":"20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9228346b-93d6-4634-90b9-96ef0902630b","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","timestamp":"2025. május. 08. 16:02","title":"A CÖF szerint a feljelentésük nyomán rendőrségi nyomozás indult Magyar Péterék népszavazása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és a közgazdaságtan alapvetéseivel.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és...","id":"20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"b5f6701c-aef2-4406-8414-ce4de58e45fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","timestamp":"2025. május. 07. 16:58","title":"Nagy Mártonék nekiugrottak az OKSZ-nek az árrésstopot védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc627998-9a50-4df9-9376-4bb92cec2f0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra is döglődik az akkumulátorgyártás, de más ágazatok esetében már növekedés történt februárhoz képest.","shortLead":"Továbbra is döglődik az akkumulátorgyártás, de más ágazatok esetében már növekedés történt februárhoz képest.","id":"20250508_Csak-nem-bir-kikecmeregni-a-godorbol-a-magyar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc627998-9a50-4df9-9376-4bb92cec2f0f.jpg","index":0,"item":"90b91143-520b-4561-89a6-32b137ceb1f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Csak-nem-bir-kikecmeregni-a-godorbol-a-magyar-ipar","timestamp":"2025. május. 08. 08:50","title":"Csak nem bír kikecmeregni a gödörből a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8610ee-9ab3-43e9-961c-e03cc218f671","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a mesterséges intelligenciához fordulni az egészséget érintő tanácsokért, és a probléma nem csupán a technológia hiányosságaiból fakad.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a mesterséges intelligenciához fordulni az egészséget érintő tanácsokért, és a probléma nem csupán...","id":"20250508_mesterseges-intelligencia-orvosi-tanacsok-egeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8610ee-9ab3-43e9-961c-e03cc218f671.jpg","index":0,"item":"12a74585-bf19-4444-ab8d-68a7a3a5c3e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_mesterseges-intelligencia-orvosi-tanacsok-egeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 08. 11:03","title":"Orvosi, egészségügyi kérdése van? Be ne írja a ChatGPT-be: megnézték a válaszokat, az eredmény aggasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós képességet? Baj, ha kevesebbet szexelnek a fiatalok? Tényleg árt a kerékpározás, a kontaktsport, vagy a szauna? A spontán szex a legjobb? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós...","id":"20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398.jpg","index":0,"item":"505ecd82-c400-40a0-9625-79e11bbc2010","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:00","title":"Kösz, jól: A merevedési zavar tünet, nem betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8cdc94-230e-463a-b1ab-133467da2d22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznek nagy fájdalmai vannak.","shortLead":"A színésznek nagy fájdalmai vannak.","id":"20250508_Kerekesszekbe-kerult-David-Hasselhof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da8cdc94-230e-463a-b1ab-133467da2d22.jpg","index":0,"item":"1a856cd1-dcec-4513-8404-b66da67f5774","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Kerekesszekbe-kerult-David-Hasselhof","timestamp":"2025. május. 08. 08:07","title":"Kerekesszékbe került David Hasselhoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem engedték tovább Aleksandar Vucsicsot, miután a moszkvai reptereket az ukrán dróntámadások miatt lezárták.","shortLead":"Nem engedték tovább Aleksandar Vucsicsot, miután a moszkvai reptereket az ukrán dróntámadások miatt lezárták.","id":"20250507_szerb-elnok-moszkva-baku-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7.jpg","index":0,"item":"5e20a2a7-77bc-4f7d-bacc-b5ffba60ade2","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_szerb-elnok-moszkva-baku-repuloter","timestamp":"2025. május. 07. 15:34","title":"Hiába indult kerülővel Moszkvába, Bakuban ragadt egy időre a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3808ed-c5b7-4c36-9a06-055d9d800835","c_author":"Lakos Gábor","category":"elet","description":"Válogatás az AFP Vatikánban dolgozó fotóriportereinek képeiből.","shortLead":"Válogatás az AFP Vatikánban dolgozó fotóriportereinek képeiből.","id":"20250508_papavalasztas-szetpeter-ter-kepek-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e3808ed-c5b7-4c36-9a06-055d9d800835.jpg","index":0,"item":"20de07d0-84f0-45ff-bb42-2b7164e60322","keywords":null,"link":"/elet/20250508_papavalasztas-szetpeter-ter-kepek-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 08. 21:27","title":"Így ünnepelték XIV. Leó pápa megválasztását a Szent Péter téren – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]