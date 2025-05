Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt, úgy frissítse a szerzői jogi törvényeket, hogy azok megvédjék őket a mesterséges intelligenciától (MI).","shortLead":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt...","id":"20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf.jpg","index":0,"item":"1a5af6ac-23f7-4a75-8446-b6a5b04ea0c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:51","title":"A brit zenészek és írók védelmet kérnek a mesterséges intelligencia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb európai szövetségét, Franciaországot és Németországot látogatta meg, majd Brüsszelbe utazott, ahol az uniós intézmények vezetőivel találkozott. Ursula von der Leyen hárommilliárd eurós meglepetéssel várta.","shortLead":"Repülőrajtot vett Friedrich Merz: a nagy nehezen megválasztott német kancellár először egy nap alatt két (leg)fontosabb...","id":"20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ba7f3c-cab2-41c0-8303-285b4e1572b1.jpg","index":0,"item":"85a75d7e-e0c9-4fad-b31d-799ed63f14a4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250509_friedrich-merz_ursula-von-der-leyen_eu_nemetorszag","timestamp":"2025. május. 09. 17:06","title":"Az új német kancellár Brüsszelben állt ki Ukrajna mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77d466b-5fc7-42ff-8a41-46dd13491d7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turisztikai ajánlathoz promóvideó is készült, kékvillogós autóval és magángéppel.","shortLead":"A turisztikai ajánlathoz promóvideó is készült, kékvillogós autóval és magángéppel.","id":"20250510_Luxusvadaszat-turai-kastely-Tiborcz-Istvan-BDPST","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b77d466b-5fc7-42ff-8a41-46dd13491d7c.jpg","index":0,"item":"ad16cd98-c0fd-40f8-9b8d-c3644be7a45b","keywords":null,"link":"/kkv/20250510_Luxusvadaszat-turai-kastely-Tiborcz-Istvan-BDPST","timestamp":"2025. május. 10. 15:47","title":"Luxusvadászatokat hirdet a turai kastély képeivel egy cég, Tiborczék azt állítják, visszaélés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután Orbán Viktor telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. A Facebook-bejegyzés szerint egyértelművé tette: Magyarországról semmilyen módon nem kívánják befolyásolni a romániai elnökválasztást.","shortLead":"Szombat délután Orbán Viktor telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. A Facebook-bejegyzés szerint...","id":"20250510_Orban-Viktor-Simion-ugyben-targyalt-az-RMDSZ-elnokevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"7f1837e7-b75d-46a5-a878-d3cf78750742","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Orban-Viktor-Simion-ugyben-targyalt-az-RMDSZ-elnokevel","timestamp":"2025. május. 10. 18:49","title":"Orbán Viktor Simion-ügyben tárgyalt az RMDSZ elnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a480df-92fe-4730-b3d9-291b3ff9ec4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"57 éves korában váratlanul elhunyt Koyo Kouoh, az elmúlt évtizedek legjelentősebb afrikai kortárs művészeti kiállításainak ünnepelt kameruni származású kurátora.","shortLead":"57 éves korában váratlanul elhunyt Koyo Kouoh, az elmúlt évtizedek legjelentősebb afrikai kortárs művészeti...","id":"20250510_Elhunyt-a-Velencei-Biennale-kuratora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a480df-92fe-4730-b3d9-291b3ff9ec4a.jpg","index":0,"item":"1e05c223-b731-405d-8614-602c37487d3c","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_Elhunyt-a-Velencei-Biennale-kuratora","timestamp":"2025. május. 10. 20:55","title":"Elhunyt a Velencei Biennálé kurátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket többé, hogy magukra vonják Amerika haragját – írja állásfoglalásában az osztrák lap.","shortLead":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket...","id":"20250511_Die-Presse-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"f6e3ff57-2929-422b-b207-9b04e9c6b57a","keywords":null,"link":"/360/20250511_Die-Presse-lapszemle","timestamp":"2025. május. 11. 09:00","title":"Die Presse-vezércikk: Jöhetnek a Trump- és Putyin-utánzók, Orbán is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukrán külügyminiszter bekérette a kijevi magyar nagykövetet is.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter bekérette a kijevi magyar nagykövetet is.","id":"20250509_ukrajna-kemek-andrij-szibiha-kiutasitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af.jpg","index":0,"item":"b2382d33-aa87-4a08-a4ae-ee2f4415d460","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-kemek-andrij-szibiha-kiutasitas-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 19:30","title":"Ukrajna kiutasított két magyar diplomatát válaszul Szijjártó lépésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae44bfc1-30eb-41ec-9521-1c76b450c6c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A három évtizede működő magyar–amerikai rendészeti oktatási intézmény első a kategóriájában, és globálisan is mintateremtő lett. A résztvevők kiemelték a nemzetközi együttműködés jelentőségét, valamint visszaemlékeztek a belügyminiszter szerepére az alapítása kapcsán.","shortLead":"A három évtizede működő magyar–amerikai rendészeti oktatási intézmény első a kategóriájában, és globálisan is...","id":"20250509_A-budapesti-Nemzetkozi-Rendeszeti-Akademia-30-evfordulojat-unnepelte-Pinter-es-az-amerikai-kovetseg-emberei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae44bfc1-30eb-41ec-9521-1c76b450c6c3.jpg","index":0,"item":"1b32df05-f246-4c1a-be99-74d74a6e8bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_A-budapesti-Nemzetkozi-Rendeszeti-Akademia-30-evfordulojat-unnepelte-Pinter-es-az-amerikai-kovetseg-emberei","timestamp":"2025. május. 09. 17:02","title":"Pintér és az amerikai követség emberei együtt ünnepelték a budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémia alapításának kerek évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]