[{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjszaka benyújtották az átláthatósági törvényt, amely szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal állítana össze egy listát azokról a szervezetekről, amelyek szerintük veszélyeztetik az ország szuverenitását, és befolyásolni próbálják a közéletet. „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslat alapján komoly korlátozásokat és büntetéseket vezetnének be olyan szervezetek ellen, amelyekről úgy ítélik meg, hogy azok külföldről is kapnak támogatást. ","shortLead":"Kedd éjszaka benyújtották az átláthatósági törvényt, amely szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal állítana össze...","id":"20250514_Reakciok-az-atlathatosagi-torvenyre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"52becbb6-4019-4b7e-93a6-1cc9cc7d0644","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Reakciok-az-atlathatosagi-torvenyre","timestamp":"2025. május. 14. 10:39","title":"A kormány új törvényjavaslata kivégez minden szervezetet, amely közügyekkel foglalkozik – percről percre Orbánék Putyintól lopott tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","shortLead":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","id":"20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6.jpg","index":0,"item":"dd372545-2a48-4a5f-8653-fa216acd74dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","timestamp":"2025. május. 15. 12:29","title":"Beperelték Elon Musk politikai akcióbizottságát, mert átverhette a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca04fce-eb24-445f-b8fa-29bd7ff00ed6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő kedd éjszaka nyújtotta be a javaslatot.","shortLead":"A fideszes képviselő kedd éjszaka nyújtotta be a javaslatot.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujto-halasz-janos-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca04fce-eb24-445f-b8fa-29bd7ff00ed6.jpg","index":0,"item":"341837bb-5e16-40b0-a549-d3e38083ae53","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujto-halasz-janos-fidesz-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 14:54","title":"Óriáslakás, terroristakvóta, hazugozás és kétszer elmondott beszéd – néhány szalagcím Halász Jánosról, aki benyújtotta az átláthatósági törvény javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012eefa6-bd37-490f-a394-68733237b3a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vannak azonban bizonyos személyek, akik mentesülnek majd a törvény hatálya alól.","shortLead":"Vannak azonban bizonyos személyek, akik mentesülnek majd a törvény hatálya alól.","id":"20250514_Benyujtottak-a-torvenyt-ami-feljogositja-az-onkormanyzatokat-arra-hogy-eldontsek-kik-koltozhetnek-be-a-telepulesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012eefa6-bd37-490f-a394-68733237b3a1.jpg","index":0,"item":"1d080594-576a-4db0-b3de-2dc003ae0b5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Benyujtottak-a-torvenyt-ami-feljogositja-az-onkormanyzatokat-arra-hogy-eldontsek-kik-koltozhetnek-be-a-telepulesre","timestamp":"2025. május. 14. 07:55","title":"Benyújtották a törvényt, ami feljogosítja az önkormányzatokat arra, hogy eldöntsék, kik költözhetnek be a településre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egykori büntetőbíró Polt Pétert válthatja a poszton.","shortLead":"Az egykori büntetőbíró Polt Pétert válthatja a poszton.","id":"20250515_nagy-gabor-balint-legfobb-ugyesz-jeloles-sulyok-tamas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"46a20e9a-8e63-47be-a974-1875657fe787","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_nagy-gabor-balint-legfobb-ugyesz-jeloles-sulyok-tamas-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 13:52","title":"Nagy Gábor Bálintot jelölte legfőbb ügyésznek Sulyok Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","shortLead":"A horgászszövetség szerint kizárólag a kárászféléket fertőző kórokozó állhat a halpusztulás hátterében.","id":"20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7ba2fa-83ff-4998-8a75-30736a3bfa17.jpg","index":0,"item":"9e0c647b-393a-4057-88ac-d17613274401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_velencei-to-halpusztulas-keresz-horgaszszovetseg","timestamp":"2025. május. 14. 14:06","title":"1800 kiló haltetemet szedtek ki a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni harcban próbálja felhasználni a példátlan titkosszolgálati botrányt.","shortLead":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni...","id":"20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba.jpg","index":0,"item":"c502cd7d-bf95-473b-900d-c4435932b463","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 14. 10:42","title":"Csak a legellenségesebb országok kémeivel szokás úgy elbánni, ahogy most Ukrajna tette a magyar ügynökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI egy új weboldalt hozott létre, amely elvileg nagyobb átláthatóságot biztosít a mesterséges intelligencia fejlesztésével kapcsolatban. Bár a kezdeményezés jó, van némi szépséghibája.","shortLead":"Az OpenAI egy új weboldalt hozott létre, amely elvileg nagyobb átláthatóságot biztosít a mesterséges intelligencia...","id":"20250515_mesterseges-intelligencia-openai-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"b8c21ebc-700d-4c6d-ae99-d5e5da544f1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mesterseges-intelligencia-openai-atlathatosag","timestamp":"2025. május. 15. 10:03","title":"Nagyobb átláthatóságot ígér az OpenAI, de van ezzel egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]