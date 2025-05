Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","shortLead":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","id":"20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"f06a85e8-636e-4063-95fc-3b5b452d5923","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","timestamp":"2025. május. 27. 19:16","title":"Nyolc embert azonosított Magyar Péter nagyváradi ellentüntetői között Viastein-dolgozóként a 444","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909245a-c313-40b8-b039-41036fafb715","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kisebb, kompaktabb modellek kezdenek előretörni a piacon. ","shortLead":"A kisebb, kompaktabb modellek kezdenek előretörni a piacon. ","id":"20250527_Ez-a-15-legnepszerubb-villanyauto-most-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4909245a-c313-40b8-b039-41036fafb715.jpg","index":0,"item":"071a500f-f73b-47cb-9dca-b2f881880eb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Ez-a-15-legnepszerubb-villanyauto-most-Europaban","timestamp":"2025. május. 27. 08:53","title":"Ez a 15 legnépszerűbb új villanyautó most Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","shortLead":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","id":"20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f.jpg","index":0,"item":"39832c21-85d6-4bae-87b6-174e7898e559","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","timestamp":"2025. május. 27. 06:59","title":"Alonso száguldozott még egyet Monacóban, egy Aston Martin Valhallában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f286f3-9402-4794-87cf-f32a0b0bb5e4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 59 éves férfit azzal vádolják, hogy két kislányt fogdosott. Az ügyészség 8 év fegyházat kért rá a bíróságtól.","shortLead":"Az 59 éves férfit azzal vádolják, hogy két kislányt fogdosott. Az ügyészség 8 év fegyházat kért rá a bíróságtól.","id":"20250526_hittanora-molesztalast-pap-ket-kislany-polgar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f286f3-9402-4794-87cf-f32a0b0bb5e4.jpg","index":0,"item":"cc348091-d946-482d-86de-53f27c287beb","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_hittanora-molesztalast-pap-ket-kislany-polgar","timestamp":"2025. május. 26. 19:47","title":"Hittanórák után molesztálhatott egy pap két kislányt Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1260e66e-37c1-4753-9623-9dd3fc716d6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Scuderia Cameron Glickenhaus legfrissebb újdonsága lényegében egy közutakra szabadított Le Mans Hypercar.","shortLead":"A Scuderia Cameron Glickenhaus legfrissebb újdonsága lényegében egy közutakra szabadított Le Mans Hypercar.","id":"20250527_3-ules-jar-1000-loero-melle-a-legujabb-hiperautoban-scg-007","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1260e66e-37c1-4753-9623-9dd3fc716d6b.jpg","index":0,"item":"3a8fe631-a739-4b47-82c4-b7d7628f895b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_3-ules-jar-1000-loero-melle-a-legujabb-hiperautoban-scg-007","timestamp":"2025. május. 27. 07:21","title":"3 ülés jár 1000 lóerő mellé a legújabb biturbó V8-as hiperautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","shortLead":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","id":"20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900.jpg","index":0,"item":"5fedbdc0-6295-4204-ab60-a52ce12db1bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. május. 27. 07:59","title":"Vége a dalnak: stílusosan int búcsút a Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]