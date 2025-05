Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tesztüzemben még ül majd valaki a volán mögött. ","shortLead":"Tesztüzemben még ül majd valaki a volán mögött. ","id":"20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d.jpg","index":0,"item":"72163f57-a905-4f8b-96e1-0b8481710ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","timestamp":"2025. május. 28. 08:24","title":"Elindultak az első önvezető taxik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369fcaaa-e5ea-4626-95fa-b9c65aa3f468","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tung tung tung tung sahur beugrott ebédszünetben – írja a miniszterelnök.","shortLead":"Tung tung tung tung sahur beugrott ebédszünetben – írja a miniszterelnök.","id":"20250528_Orban-agyrohaszto-tiktok-brainrot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369fcaaa-e5ea-4626-95fa-b9c65aa3f468.jpg","index":0,"item":"d5a71fe8-d378-4fcb-b37a-4b2bcbd0788b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Orban-agyrohaszto-tiktok-brainrot","timestamp":"2025. május. 28. 15:11","title":"Szó szerint agyrohasztó videót tett közzé Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","shortLead":"Lord Spencer szerint a tüzet vandálok okozták.","id":"20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dab390-d050-47d1-85ed-eaed0f93523c.jpg","index":0,"item":"52a6953b-3c97-424c-974a-d246e5861a11","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Felgyujtottak-Diana-hercegne-egykori-otthonat","timestamp":"2025. május. 28. 15:47","title":"Felgyújtották Diana hercegné egykori otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A társaság megállapította, hogy „az egész világra kiható energiaválság miatt sajnos a bútorok lecserélését későbbi időpontra csúsztatják át a vállalkozások”.","shortLead":"A társaság megállapította, hogy „az egész világra kiható energiaválság miatt sajnos a bútorok lecserélését későbbi...","id":"20250529_Matolcsy-Adam-butorgyara-Balaton-Butor-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"a9a5959b-55b1-4152-a6a6-691f5b14dc15","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Matolcsy-Adam-butorgyara-Balaton-Butor-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 14:28","title":"Negyedére zuhant Matolcsy Ádám bútorgyárának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az előző évi, valamint az elmúlt öt év összesített csalásmegelőző adatait közzétette az Apple, és azt is hangsúlyozta a cég, miért nem érdemes megkerülni a fizetési rendszerüket.","shortLead":"Az előző évi, valamint az elmúlt öt év összesített csalásmegelőző adatait közzétette az Apple, és azt is hangsúlyozta...","id":"20250528_apple-app-store-csalasok-megelozese-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"79e12bef-9c44-42de-9327-d8e91f684795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-app-store-csalasok-megelozese-jelentes","timestamp":"2025. május. 28. 11:33","title":"3150 milliárd forint értékben előztek meg csalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","shortLead":"Nekik kell gondoskodniuk a megfelelő helyszínről.","id":"20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"a6a34c9c-b651-4a03-a208-d7dcc81aae4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Falusi-ATM-ek-onkormanyzatok-feladata-helyszin-kijelolese","timestamp":"2025. május. 30. 07:42","title":"Falusi ATM-ek: Meghatározták, mi lesz az önkormányzatok dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","shortLead":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","id":"20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8.jpg","index":0,"item":"5f4eab4c-ac9b-42a3-8e84-c73f8d90b83b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 09:36","title":"Milliós bírságot kapott a TV2 a Hunyadi szexjelenetei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a frissen életbe lépett lex Magyartól nem tart, de Orbánékból mindent kinéz. Magyar Péter a Telexnek adott interjúban üzent a Karmelitába: 318 nap van hátra a választásig. Úgy látja, „a hatalom fél és retteg”, és azt is megmagyarázta, miért nem áll bele az ellehetetlenítési törvény elleni tiltakozásba. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a frissen életbe lépett lex Magyartól nem tart, de Orbánékból mindent kinéz. Magyar Péter...","id":"20250529_Magyar-Peter-Ha-engem-bilincsben-elvisznek-ugy-jarok-el-mint-Kossuth-Lajos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"16f3f73b-d277-4e88-a7f7-168c26f7222f","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Magyar-Peter-Ha-engem-bilincsben-elvisznek-ugy-jarok-el-mint-Kossuth-Lajos-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 11:23","title":"Magyar Péter: Ha engem bilincsben elvisznek, úgy járok el, mint Kossuth Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]