Nem véletlen, hogy a nagy gyártók szeretnek saját fejlesztésű chipeket használni a készülékeikhez, gondoljunk csak az Apple-re, a Huaweire vagy a Google-re. Az ilyen áramköröknek ugyanis van egy nagy előnyük a függőség lerázása mellett: gyártóik úgy tervezhetik meg a chipkészleteket, hogy azok kezelni tudjanak bizonyos exkluzív funkciókat a telefonjaik számára.

Természetesen a Xiaominál is gőzerővel folyik a fejlesztés, és május elején be is mutatták az XRING 01 alkalmazásprocesszort (AP-t). Az áramkör a TSMC második generációs 3 nm-es folyamatcsomópontjára (N3B) épül, és e technológiának köszönhetően 19 milliárd tranzisztorral és 109 négyzetmilliméteres lapkamérettel rendelkezik, ami hihetetlen energiahatékonyságot tesz lehetővé. Tízmagos a konfigurációja (két Cortex-X925 CPU főmag, négy Cortex-A725 CPU teljesítménymag, két Cortex-A725 CPU teljesítményhatékony mag és két Cortex-A520 CPU hatékonyságnövelő mag), és egy 16 magos Arm Immortalis-G925 GPU is helyet kapott benne.

Tesztelték is az új AP-t a Geekbench 6 alkalmazáson (a Xiaomi 15S Pro-t hajtotta a teszt során), és remek eredményeket produkált: 2709 pontot ért el az egymagos, illetve 8125 pontot a többmagos teszt során. Ezek az értékek pedig már összehasonlíthatók a Xiaomi 15 Próban dolgozó Snapdragon 8 Elite értékeivel: 2919 pont (egymagos) és 8699 pont (többmagos). Az XRING 01 többmagos pontszáma például azt mutatja, hogy mindössze 7 százalékkal lassabb, mint a Qualcomm jelenlegi zászlóshajó AP-je.

Geekbench

Az XRING 01 bejelentésekor a Xiaomi az AnTuTu benchmark eredményeket is megosztotta: 3 004 137 pont. Ez valóban elismerésre méltó eredmény, felülmúlja a Snapdragon 8 Elite teljesítményét.

Xiaomi

Azonban ez egy marketingbemutató volt, és persze független tesztelők egyből ráugrottak erre az eredményre. Egy kínai tesztelőnél az XRING 01 „csak” 2 613 424 pontot kapott. A szabályozott környezettel ellentétben a környezeti hőmérséklet kulcsszerepet játszik a különböző komponensek, köztük a Xiaomi saját lapkakészlet-hőmérsékletének emelkedésében, ami a pontszámok közötti eltérés fő oka lehet. Mindenesetre mind a Snapdragon 8 Elite, mind a hasonló konfigurációjú Dimensity 9400 gyorsabbnak bizonyult ebben a tesztben. Ez persze semmit sem von le abból, hogy a saját fejlesztésű XRING 01 egy remek processzor, ami majd bizonyíthat a Xiaomi készülékeiben.

