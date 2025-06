Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak az enyhítések, és tud-e élni velük a szír kormány.","shortLead":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak...","id":"20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"012f4eb5-bcb6-4d99-af56-8583508d818b","keywords":null,"link":"/360/20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Olyan gyorsan oldják fel a szankciókat, hogy Szíria nehezen alkalmazkodik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f9bbc9-6a79-4517-82c4-81aa6df2a8aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint az elmúlt nap folyamán több ukrajnai frontszakaszon is előre tudtak nyomulni. ","shortLead":"Az oroszok szerint az elmúlt nap folyamán több ukrajnai frontszakaszon is előre tudtak nyomulni. ","id":"20250531_orosz-ukran-haboru-orosz-tamadas-teruletfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0f9bbc9-6a79-4517-82c4-81aa6df2a8aa.jpg","index":0,"item":"335bb04e-3533-4dea-846d-9449fd4b3fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20250531_orosz-ukran-haboru-orosz-tamadas-teruletfoglalas","timestamp":"2025. május. 31. 13:22","title":"Egy kilencéves kislány is meghalhatott Ukrajnában az újabb orosz támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f669d6-82f0-4584-8167-7ad71dd9e8cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit jelent az, hogy egy üzleti vállalkozás felelősségteljesen működik? Ezt úgy kell megválaszolniuk a vezetőknek, hogy félreteszik a szóvirágokat.","shortLead":"Mit jelent az, hogy egy üzleti vállalkozás felelősségteljesen működik? Ezt úgy kell megválaszolniuk a vezetőknek...","id":"20250531_hvg-esg-celok-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58f669d6-82f0-4584-8167-7ad71dd9e8cf.jpg","index":0,"item":"bce3c346-fb72-44d7-9fb7-c58df5d8575b","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-esg-celok-cegek","timestamp":"2025. május. 31. 12:30","title":"Se greenwashing, se greenhushing: tilos mellébeszélni, amikor egy cég meghatározza ESG-céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 31. 15:30","title":"Van, aminek nem a vegyes kukában kellene landolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 31. 19:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki a tulajdonosok.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki...","id":"20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd.jpg","index":0,"item":"7ff1db3a-4486-4299-8be8-2c19eec5a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:40","title":"Újabb 10 milliárdos osztalékot fizetett a Nemzeti Dohányboltokat ellátó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a497449-789d-4e35-8d33-b2f6b6b8d4d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyelőre féltucat újságírót listázott a Fidesz-frakcióvezető egy újságtól, de azt ígérte: „folytatjuk”.","shortLead":"Egyelőre féltucat újságírót listázott a Fidesz-frakcióvezető egy újságtól, de azt ígérte: „folytatjuk”.","id":"20250531_Kocsis-Mate-elkezdte-listazni-az-ujsagirokat-Ideje-hogy-megismerjek-egyre-tobben-a-nevuket-arcukat-eletuket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a497449-789d-4e35-8d33-b2f6b6b8d4d9.jpg","index":0,"item":"743ca8d7-c79a-4177-8d10-da0e7a2d0045","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Kocsis-Mate-elkezdte-listazni-az-ujsagirokat-Ideje-hogy-megismerjek-egyre-tobben-a-nevuket-arcukat-eletuket-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 14:11","title":"Kocsis Máté elkezdte listázni az újságírókat: „Ideje, hogy megismerjék egyre többen a nevüket, arcukat, életüket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","shortLead":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","id":"20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"d7c1f98b-0c1d-4c90-be3f-067c7bd15fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 01. 16:43","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón, íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]