Azt hitték, jól járnak, hogy iPhone-ot lopnak az Apple Store-ból, de óriásit tévedtek

A szövetségi bevándorlási ellenőrzések elleni tiltakozási hullám söpört végig Los Angeles belvárosában, és persze a tüntetéseket kísérő fosztogatási hullám sem maradt el. Több nagyobb kiskereskedőnél is jártak hívatlan vendégek, a kár óriási. Azok viszont hoppon maradtak, akik az Apple-boltokból tulajdonítottak el iPhone-okat, köszönhetően az Apple ötletes lopásgátló technológiájának – írja a TechSpot

Amikor ugyanis kivisznek az üzlet wifi-hálózatán kívülre egy bemutató iPhone-t, akkor az eszközt azonnal letiltja egy közelségérzékelő szoftver és egy távoli kapcsoló.

Ennek kapcsán egy működő okostelefon helyett a tolvajokat egy ijesztő üzenet fogadta a képernyőn: „Kérjük, térjenek vissza az Apple Tower Theatre-be. Ezt az eszközt letiltották, és nyomon követik. A helyi hatóságokat értesíteni fogják”. A telefon egyszerre riaszt és villogtatja a figyelmeztetést, biztosítva, hogy máshol ne lehessen értékesíteni vagy aktiválni. És ez nem csupán üres figyelmeztetés: a helymeghatározás és a hálózatfelügyelet kombinációján alapuló technológia lehetővé teszi, hogy amint egy eszközt eltávolítanak az üzlet biztonságos környezetéből, akkor azt távolról zárolják, nyomon kövessék a helyét, és értesítsék a rendvédelmi szerveket.

Az interneten több olyan videó is kering, amelyeken lopott iPhone-ok láthatók hangos riasztással, és követési üzenetek jelennek meg. Az ilyen készülékek pedig gyakorlatilag értéktelenek a feketepiacon.

Alarms blaring on multiple iPhones that were taken from the Apple store in downtown LA

Displays on the devices read

“Please return to Apple Tower Theatre

This device has been disabled and is being tracked. Local authorities will be alerted.” pic.twitter.com/rhMiaRXA9z