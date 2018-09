Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","shortLead":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","id":"20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c08c84-fd17-45e2-8221-9bec83ebe132","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:46","title":"Úgy is lehet kötvényprogramot csinálni, hogy van értelme, itt a példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű hajójának. A helyszínen immár évtizedek óta végeznek kutatásokat a szakemberek, órákon belül megérkezhetnek az első, távérzékelési eljárások segítségével készített képek a hajó feltételezett roncsairól. ","shortLead":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű...","id":"20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084a4e2a-2487-4093-a8d1-366c1530ccf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","timestamp":"2018. szeptember. 21. 21:18","title":"Megtalálhatták a Cook kapitány elveszett hajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Daniel Kalder elolvasta Lenin, Sztálin, Kadhafi, Mao, Khomeini, Szaddám Huszein irományait, hogy megtudja, mivel keserítették milliók életét. Tapasztalatait leírta, könyve nemrég magyarul is megjelent. Interjú.","shortLead":"Daniel Kalder elolvasta Lenin, Sztálin, Kadhafi, Mao, Khomeini, Szaddám Huszein irományait, hogy megtudja, mivel...","id":"201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d04f9a-a320-4bc3-aa92-bc9249c45b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89c1040-aa28-4ce3-a0a0-605ef0bf4f8b","keywords":null,"link":"/kultura/201838__daniel_kalder_iro__akaosz_instruktorairol_pokoli_szovegekrol__termelesi_legenyek","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:00","title":"Átrágta magát a diktátorok agyzsibbasztó művein, és állítja, egyik sem tudott írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg azt ígérték, nem kellenek külön fejlesztések a programsorozathoz. ","shortLead":"Eredetileg azt ígérték, nem kellenek külön fejlesztések a programsorozathoz. ","id":"20180921_200_millio_forintba_kerul_hogy_Budapest_lesz_Europa_sportfovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6a128b-32ae-403a-ad07-ebbd792f6cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc4c172-604f-40fe-8677-1f047db32c21","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_200_millio_forintba_kerul_hogy_Budapest_lesz_Europa_sportfovarosa","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:10","title":"200 millió forintba kerül, hogy Budapest lesz Európa sportfővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti...","id":"20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc6779-ef74-4051-a889-5ed436065cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Elkészült Magyarország új atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","shortLead":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","id":"20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d6294-bfb0-4c1b-bd18-e95b0cd8885c","keywords":null,"link":"/elet/20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:52","title":"Diplomata lett Rihanna, a barbadosi szupersztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","id":"20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca71c8-e907-4b9a-93f9-e9459c8264e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:25","title":"Tömegesen mondanak fel az orvosok? Hozzon sajátot, aki megműti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","shortLead":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","id":"20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e492f7-cbc4-4038-bc90-80a14ee9f575","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:14","title":"Robert Redford máris visszavonulót fúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]