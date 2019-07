Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül többen is súlyos gondok vannak a műtők hűtésével. Azt is közölte ugyanakkor, hogy a korábban telepített hűtőberendezések kapacitása nem elegendő.","shortLead":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül...","id":"20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f797faa-af6a-42d7-a924-79550f2de75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","timestamp":"2019. július. 03. 13:31","title":"Úgy cáfolja a klímaparát a Semmelweis Egyetem, hogy közben elismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás hamis vád miatt. ","shortLead":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás...","id":"20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee72b36-e3c7-437b-bb9d-5124e041f709","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","timestamp":"2019. július. 03. 18:55","title":"Felmentették a férfit, aki feljelentette a nagykanizsai javítóintézet vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834d68cd-cda0-47b2-8160-2b53b6450f17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fémdetektorral sikerült beazonosítani annak az eljegyzési gyűrűnek a helyét, amely csaknem egy éven keresztül hevert érintetlenül a hóban, miután egy fiatal házaspár elvesztette azt.","shortLead":"Fémdetektorral sikerült beazonosítani annak az eljegyzési gyűrűnek a helyét, amely csaknem egy éven keresztül hevert...","id":"20190703_karikagyuru_ho_kanada_femdetektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=834d68cd-cda0-47b2-8160-2b53b6450f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87efb247-bb7a-4857-8b6d-d11b7eb48d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_karikagyuru_ho_kanada_femdetektor","timestamp":"2019. július. 03. 10:33","title":"8 hónapig hevert a hóban az elvesztett karikagyűrű, de a modern technikának hála visszakerült a tulajdonosához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","shortLead":"Valamilyen technikai probléma lépett fel szerdán délután a Facebooknál, ami a cég több szolgáltatását is érinti.","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56c9cc8-2d72-4779-b95b-8d8e851877cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 16:30","title":"Gond van a Facebooknál, akadozik a Messenger és az Instagram is [frissítés: megjavultak]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira elfajult egy éjszaka, hogy szexuális fajtalanságba torkollt – tudta meg a hvg.hu. Hogy mindez úgynevezett rendszabályozás volt-e a debreceni honvédiskola kollégiumában, az nem derülhetett ki, sőt a bántalmazásról egyáltalán nem értesítették a hatóságokat, csak amikor rákérdeztünk, hogyan tussolhatták el a bűncselekmény gyanúját felvető ügyet. Pedig a Benkő Tibor minisztériumára nézve kínos ügy még májusban, egy politikailag kényes időszakban történt, az érintett diákokat egy belső eljárásban gyorsan eltávolították az ország egyetlen honvéd középiskolájából. Most, hogy a megszerzett információk birtokában kérdőre vontuk az állami iskolát, maga a minisztérium kezdeményezte a rendőrségi nyomozást.","shortLead":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira...","id":"20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e56b87-db5f-46cf-8113-59e9b2e4b772","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","timestamp":"2019. július. 04. 06:30","title":"Lekötözős „játékból” lett fajtalanság az Orbán-kormány honvédiskolájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd61027-3a5e-464b-b74d-65f4003f2183","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Harmadszor szól rá a kormányra az Európai Bizottság az MTA ügyében, harmadszor emeli ki, hogy a kormánynak nem kellene szűkítenie a kutatás szabadságát. Eddig nem sokat ért el vele.\r

","shortLead":"Harmadszor szól rá a kormányra az Európai Bizottság az MTA ügyében, harmadszor emeli ki, hogy a kormánynak nem kellene...","id":"20190703_Az_Europai_Bizottsag_is_vizsgalni_fogja_az_MTA_megcsonkitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd61027-3a5e-464b-b74d-65f4003f2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d16b754-1223-4ce5-96ef-d63ef73899b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Az_Europai_Bizottsag_is_vizsgalni_fogja_az_MTA_megcsonkitasat","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Az Európai Bizottság vizsgálni fogja az MTA megcsonkítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium épületénél akart demonstrálni a Mi Hazánk, a rendőrség azonban nem engedélyezte a megmozdulást. Más ellentüntetések kaptak engedélyt, de a felvonulókat idén nem fogják körbekordonozni. ","shortLead":"A Belügyminisztérium épületénél akart demonstrálni a Mi Hazánk, a rendőrség azonban nem engedélyezte a megmozdulást...","id":"20190704_pride_felvonulas_mi_hazank_toroczkai_laszlo_szelsojobboldali_ellentuntetes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1d68c4-287f-42be-9f20-e8e42a8d28ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_pride_felvonulas_mi_hazank_toroczkai_laszlo_szelsojobboldali_ellentuntetes_rendorseg","timestamp":"2019. július. 04. 08:33","title":"Nem tüntethetnek Toroczkaiék a Pride-felvonulás útvonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15 milliárdos beruházásra van szükség a kontinenstornához. ","shortLead":"Az Index számításai szerint Kocsis Máté eléggé alábecsülte a dolgot, amikor azt mondta tavaly, hogy összesen 10-15...","id":"20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dfb1f5-01e3-4588-959a-03a4c9da214f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Mintegy_60_milliardot_kell_rakolteni_a_magyarorszagi_kezilabda_Ebre","timestamp":"2019. július. 03. 22:20","title":"Mintegy 60 milliárdot kell rákölteni a magyarországi kézilabda Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]