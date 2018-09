Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","shortLead":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","id":"20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dfc9a-008e-4bf9-a5ac-6ec128c451c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:57","title":"Kaput így még nem adott át polgármester rendőrezredesnek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal bíró teremtmény. Jeszenszky Zsolt ezt egy interjúban kérdőjelezte meg.","shortLead":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal...","id":"20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6884c-9bc2-44f0-a4c9-5bd096c49589","keywords":null,"link":"/elet/20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:08","title":"DJ Jeszynek levele jött: Egy nő nem biodíszlet és nem szexuális céltábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629d93e2-4564-45c5-bd1b-1ca505ce4d5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fenntartható és etikus élelmiszertermelésről tartanak vasárnap népszavazást Svájcban, s közben arról is döntenek, hogy megemeljék-e az élelmiszerimport vámterheit. A svájciak azt is tudni akarják, pontosan mit esznek meg.","shortLead":"A fenntartható és etikus élelmiszertermelésről tartanak vasárnap népszavazást Svájcban, s közben arról is döntenek...","id":"20180923_Tudni_akarjak_a_svajciak_mit_etetnek_meg_veluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=629d93e2-4564-45c5-bd1b-1ca505ce4d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479dfd4d-d2b8-4b70-9401-a28d09b1071a","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Tudni_akarjak_a_svajciak_mit_etetnek_meg_veluk","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:13","title":"Tudni akarják a svájciak, mit etetnek meg velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","shortLead":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","id":"20180922_Nem_kell_mar_sok_ido_es_a_telefonhivasok_fele_csaloktol_fog_erkezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ec2115-894f-4439-93ab-1937d2cb7fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_Nem_kell_mar_sok_ido_es_a_telefonhivasok_fele_csaloktol_fog_erkezni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:27","title":"Nem kell már sok idő, és a telefonhívások fele csalóktól fog érkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","shortLead":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","id":"20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18997e56-867d-49fb-a492-cca2a3bf526d","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:42","title":"Végetért a miskolci filmfesztivál, A bűnös című alkotás kapta a fődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székely László az intézmény szerint súlyos jogi-etikai vétséget követett el, azért rúgták ki.","shortLead":"Székely László az intézmény szerint súlyos jogi-etikai vétséget követett el, azért rúgták ki.","id":"20180921_visszavettek_a_ket_napja_menesztett_szivsebeszt_a_kardiologiai_intezetbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2c8f8-6616-4388-8fb1-4bf38bbe10c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_visszavettek_a_ket_napja_menesztett_szivsebeszt_a_kardiologiai_intezetbe","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:10","title":"Mégsem vették vissza a szívsebészt a kardiológiai intézetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfcd9f8-d922-4e40-bea2-df4062911710","keywords":null,"link":"/kkv/201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:30","title":"Szépségtapasz: az Indexszel végképp szakító Spéder a kozmetikabizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári vitézének. Holott a legvalószínűbb, hogy Orbánék beszántják az egész Fővárosi Önkormányzatot és vele együtt a főpolgármesterséget.","shortLead":"Olyan ádázan rombolja a főváros önállóságát az állam, hogy ma már Tarlós István tűnhet Budapesten a demokrácia végvári...","id":"201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ed4a2d-bd05-447b-adcd-deaff5666309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75eb28b5-5f20-4896-8483-e5108e729965","keywords":null,"link":"/itthon/201832__liberalis_feszek__tarlospotlas__oriasberuhazasok__budapest_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:00","title":"Tarlóson múlhat, hogy teljesen átszabják-e fővárosi önkormányzati rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]