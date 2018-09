Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem mintha amúgy zavarba jönnének, hogy nincs mire koccintani.","shortLead":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem...","id":"20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d11cd02-4eb3-45bc-aad3-c8bd1efb30b3","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:33","title":"A csehek sörhabos ünnepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Autójával haladt, amikor elé kanyarodott egy másik gépkocsi, amely nem adta meg az elsőbbséget. Szerencsére nem esett baja a színésznek.","shortLead":"Autójával haladt, amikor elé kanyarodott egy másik gépkocsi, amely nem adta meg az elsőbbséget. Szerencsére nem esett...","id":"20180927_Ismet_balesetezett_Rekasi_Karoly_most_sem_o_volt_a_vetkes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533a008-24cf-4857-a2aa-fbeb62b4ea7d","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Ismet_balesetezett_Rekasi_Karoly_most_sem_o_volt_a_vetkes","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:02","title":"Ismét balesetezett Rékasi Károly, most sem ő volt a vétkes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","shortLead":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","id":"20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395a2c-230e-4484-a204-f9ccf710679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:49","title":"600 bírságot gyűjtött be a MÁV rekorder bliccelője, 9 millióval lóg a vasútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e29ee-5d4d-4156-b47a-fecdabb10088","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig nem ők helyezik el az illegális hulladékot a vasúti területen, mondja el közleményében a vasúttársaság.","shortLead":"Pedig nem ők helyezik el az illegális hulladékot a vasúti területen, mondja el közleményében a vasúttársaság.","id":"20180927_300_millioba_kerul_iden_a_MAVnak_a_szemethalmok_felszamolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e29ee-5d4d-4156-b47a-fecdabb10088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0c321-f77f-4d40-a2c9-0d501b97ab2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_300_millioba_kerul_iden_a_MAVnak_a_szemethalmok_felszamolasa","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:34","title":"300 millióba kerül idén a MÁV-nak a szeméthalmok felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Döntött az UEFA: 2024-ben Németországban rendezik meg az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Döntött az UEFA: 2024-ben Németországban rendezik meg az Európa-bajnokságot.","id":"20180927_Nemetorszagban_lesz_a_2024es_fociEb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9255da0-9767-4b15-9253-5e8ff469be15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nemetorszagban_lesz_a_2024es_fociEb","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:35","title":"Németországban lesz a 2024-es foci-Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fernando Karadima a 70-es és 80-as években zaklatott szexuálisan gyerekeket, a botrány kirobbanása után azonban nem zárták ki azonnal a papi rendből.","shortLead":"Fernando Karadima a 70-es és 80-as években zaklatott szexuálisan gyerekeket, a botrány kirobbanása után azonban nem...","id":"20180928_Megis_kikozositette_az_papa_a_chilei_egyhaz_pedofilbotranyanak_egyik_kozponti_alakjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1240702c-4f1f-45e3-a400-2ca602e976ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ffad4a-dcd4-49fe-915f-a6c874f1ffa7","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Megis_kikozositette_az_papa_a_chilei_egyhaz_pedofilbotranyanak_egyik_kozponti_alakjat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:25","title":"Mégis kiközösítette a pápa a chilei pedofilbotrány egyik központi alakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Augusztusban megváltozott a repülőgépek felszállásának rendje, a cél az volt, hogy csökkenjen a zajszint a XVI. kerületben – most viszont a XVIII. kerületben lett tűrhetetlen a helyzet.","shortLead":"Augusztusban megváltozott a repülőgépek felszállásának rendje, a cél az volt, hogy csökkenjen a zajszint a XVI...","id":"20180927_Nem_birjak_a_repulok_zajat_peticiot_nyujtottak_be_a_HungaroControlnak_a_pestszentloinciek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fbc82c-4c78-4fa0-b63a-9b7f815f05af","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Nem_birjak_a_repulok_zajat_peticiot_nyujtottak_be_a_HungaroControlnak_a_pestszentloinciek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:00","title":"Nem bírják a repülők zaját, petíciót nyújtottak be a HungaroControlnak a pestszentlőrinciek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","shortLead":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","id":"20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73438ee-db90-480e-a0f9-f2c707470ab7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 07:45","title":"Nyolcan megsérültek egy balesetben a 4-es úton Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]