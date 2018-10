Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási kiváltságai.","shortLead":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási...","id":"20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5569a5-d095-42ee-9bcd-ed933bf77d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","timestamp":"2018. október. 10. 11:12","title":"Népszavazással vennék el az Orbán-kormány kórházi VIP-ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szamárnak sem kell mindent eltűrnie.","shortLead":"Egy szamárnak sem kell mindent eltűrnie.","id":"20181011_A_tulsulyos_turistaktol_probalja_vedeni_a_szamarakat_Gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf907127-c0b7-48ca-92b8-8a28a7b6e772","keywords":null,"link":"/elet/20181011_A_tulsulyos_turistaktol_probalja_vedeni_a_szamarakat_Gorogorszag","timestamp":"2018. október. 11. 12:28","title":"A túlsúlyos turistáktól próbálja védeni a szamarakat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","shortLead":"A hatóságok szerint mindhárman egy terroristacsoport tagjai, akiknek célja támadások végrehajtása volt.","id":"20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695c013a-a42e-4f27-9c7d-4a9e8016ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28803a0e-2288-4d71-a902-9a61f02202ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Vadat_emeltek_harom_ferfi_ellen_akiknek_kozuk_lehetett_a_spanyolorszagi_gazolasos_merenyletekhez","timestamp":"2018. október. 10. 14:14","title":"Vádat emeltek három férfi ellen, akiknek közük lehetett a spanyolországi gázolásos merényletekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","shortLead":"A vendégeket Adnan Polat üzletember vezette körbe a türbében. ","id":"20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5139bf-50e5-4870-8734-7a9ed001bfa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Foto_Igy_imadkozott_Erdogan_a_turbeben_mig_Orban_a_sarokban_allt","timestamp":"2018. október. 09. 18:55","title":"Fotó: Így imádkozott Erdogan a türbében, míg Orbán a sarokban állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással kapcsolatos, vagy azokat ábrázoló felvételeket az Instagram.","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással...","id":"20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21811240-ae86-4661-b29e-a029bf85e1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","timestamp":"2018. október. 10. 16:03","title":"Beizzítja a tisztítótüzet az Instagram a durvuló fotók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181011_Igy_is_lehet_a_Ripost_bemutatja_a_nem_budos_nem_utcan_lako_hajlektalant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd82cf0-ace9-456a-9673-dde504b0d680","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Igy_is_lehet_a_Ripost_bemutatja_a_nem_budos_nem_utcan_lako_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 11. 09:59","title":"Így is lehet: a Ripost bemutatja a nem büdös, nem utcán lakó hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem unatkoznak most a Vígszínház szervezői.\r

","shortLead":"Nem unatkoznak most a Vígszínház szervezői.\r

","id":"20181010_Ujra_kigyozo_sorok_szinhazjegyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6fef8c-2f3a-4175-882e-c665420eaaa2","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Ujra_kigyozo_sorok_szinhazjegyert","timestamp":"2018. október. 10. 11:58","title":"Még hogy nincs kultúrharc: emberek küzdenek a körúton színházjegyekért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]