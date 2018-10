Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták Törökországban – közölte internetes oldalán a The Washington Post, az újságíró egyik munkaadója. ","shortLead":"Hang- és videofelvételek is készültek arról, ahogy Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságírót meggyilkolták...","id":"20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7958d-2386-4e5e-a634-ee500b64fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_hang_video_felvetel_bizonyitek_dzsamal_hasogdzsi_kinzas_gyilkossag_szaud_arabia_torokorszag","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Felvételek bizonyítják a Washington Post szerint, hogy meggyilkolták a szaúdi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan elkezdik lebontani.","shortLead":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan...","id":"20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f39c8e4-044d-4068-a956-012ae5a76aab","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","timestamp":"2018. október. 11. 21:10","title":"Bejelentették az új egri óvoda megépítését, aminek nyáron kellett volna elkészülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","shortLead":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","id":"20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc9fc8-32ac-41cf-8090-17a9f137141b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","timestamp":"2018. október. 11. 08:12","title":"Ketten meghaltak a 44-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3122ed17-b27d-4fe1-9d69-450c80832a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást M. Árpáddal szemben. Most letartóztatták.","shortLead":"A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást...","id":"20181011_Letartoztattak_a_ferfit_aki_tobb_kesszurassal_megolte_feleseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3122ed17-b27d-4fe1-9d69-450c80832a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ceed66-16ab-4ead-a704-2518775a49ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Letartoztattak_a_ferfit_aki_tobb_kesszurassal_megolte_feleseget","timestamp":"2018. október. 11. 10:27","title":"Letartóztatták a férfit, aki több késszúrással megölte feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd ki. ","shortLead":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd...","id":"20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a9e9b-c721-4cb2-9318-2abcb5c3561e","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","timestamp":"2018. október. 12. 11:41","title":"A Corvinus kancellárja dolgozhatja ki az új intézményi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat értékrendjétől\". ","shortLead":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat...","id":"20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5173a699-79a3-4cc4-add9-dbed3c1dcb85","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","timestamp":"2018. október. 12. 05:10","title":"Donald Trump volt ügyvédje újra demokrata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját belépőkártyát is kapott. ","shortLead":"Saját belépőkártyát is kapott. ","id":"20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093648cb-2724-4c07-a06e-dd2786c79a4b","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","timestamp":"2018. október. 11. 16:28","title":"Imádja az internet a magyar macskát, aki egy izlandi hotel hivatásos egérfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2662c8e8-8523-442a-a887-646da852f8a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy mely személyautóknak van esélye arra, hogy jövőre bezsebelhessék a rangos díjat.","shortLead":"Vázoljuk, hogy mely személyautóknak van esélye arra, hogy jövőre bezsebelhessék a rangos díjat.","id":"20181011_a_2019es_ev_autoja_egy_dacia_de_akar_egy_rollsroyce_is_nyerhet_coty","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2662c8e8-8523-442a-a887-646da852f8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eb416-7d74-4144-9c06-afea9f67df89","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_a_2019es_ev_autoja_egy_dacia_de_akar_egy_rollsroyce_is_nyerhet_coty","timestamp":"2018. október. 11. 06:41","title":"A 2019-es Év Autója: egy Dacia, de akár egy Rolls-Royce is nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]