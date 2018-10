Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear 3100 lapkakészlet.","shortLead":"Több divatmárka körül végül a Montblanc-é lett az elsőség: legújabb okosórájába először került Qualcomm Snapdragon Wear...","id":"20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c45829-686c-40f5-b0d7-67bb1185d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9807f2b-cde6-48c1-99f1-3849a0f1fd46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_montblanc_summit_2_a_vilag_elso_okosoraja_snapdragon3100_wearrel","timestamp":"2018. október. 19. 10:03","title":"1 GB-os a RAM, 8 GB a tárhely, mégis 300 ezret kérnek ezért az óráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi vezetője szerint a NAT is időben kész lesz.","shortLead":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi...","id":"20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db2e2e-7444-4c50-93a1-1812e7358e28","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","timestamp":"2018. október. 19. 07:41","title":"Kásler kirakná a magánpraxisokat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf04589-2aba-408c-bcd6-8492366cfbd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő az első magyar nő ezen a nepáli hegyen.","shortLead":"Ő az első magyar nő ezen a nepáli hegyen.","id":"20181019_Nyolcezer_meteres_hegyet_kuzdott_le_a_makoi_konyvelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf04589-2aba-408c-bcd6-8492366cfbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5758c9-c051-4c68-a051-7c063b325582","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Nyolcezer_meteres_hegyet_kuzdott_le_a_makoi_konyvelo","timestamp":"2018. október. 19. 13:26","title":"Nyolcezer méteres hegyet küzdött le a makói könyvelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","shortLead":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","id":"20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d2dcb-3273-4d40-bc90-c787ee581816","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Nem kell rohanni a kutak bejelentésével, változik a határidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9a4f55-8c8c-4cfa-9aba-043967e636ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmiféle vizsgálat nem folyik az Oktatási Hivatalnál (OH) a CEU ügyében – ezt a választ kapta Szél Bernadett az OH-tól. Az LMP egykori társelnökének írt levélből kiderül, hogy a jelenlegi törvények szerint a hivatal 2019. január 1-től ellenőrizheti majd az egyetem működését.","shortLead":"Semmiféle vizsgálat nem folyik az Oktatási Hivatalnál (OH) a CEU ügyében – ezt a választ kapta Szél Bernadett...","id":"20181019_Szel_Bernadett_teboly_ami_itt_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9a4f55-8c8c-4cfa-9aba-043967e636ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bea5d94-5be7-408d-a012-3b8892f6de8e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Szel_Bernadett_teboly_ami_itt_van","timestamp":"2018. október. 19. 09:20","title":"Szél Bernadett: Téboly, ami itt van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új kiírásban a kormány kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást oszt szét a pályázók között. ","shortLead":"Az új kiírásban a kormány kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást oszt szét a pályázók között. ","id":"20181019_Roham_hutoert_fagyasztoert_mosogepert_ujraindul_az_Otthon_melege_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9286cc61-a124-42b0-9913-223434f829f8","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Roham_hutoert_fagyasztoert_mosogepert_ujraindul_az_Otthon_melege_program","timestamp":"2018. október. 19. 14:41","title":"Roham hűtőért, fagyasztóért, mosógépért: újraindul az Otthon melege program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a rázuhanás veszélye miatt ez teljesen tilos volt, egy rendeletmódosítás következtében azonban nemzetbiztonságilag indokolt esetekben engedélyeztik mostantól.","shortLead":"Eddig a rázuhanás veszélye miatt ez teljesen tilos volt, egy rendeletmódosítás következtében azonban...","id":"20181020_Ezentul_engedelyezhetik_a_paksi_atomeromu_repulovel_valo_megkozeliteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a99b8a-39c1-4626-a682-bd942e8f1b17","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Ezentul_engedelyezhetik_a_paksi_atomeromu_repulovel_valo_megkozeliteset","timestamp":"2018. október. 20. 13:46","title":"Engedélyezhetik a paksi atomerőmű légterébe való berepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Elkepeszto_orulet_Hajdu_Peter_is_tanacsot_ad_Orban_Viktornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9ece07-6619-45a5-8157-bed01fb7b7bd","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Elkepeszto_orulet_Hajdu_Peter_is_tanacsot_ad_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. október. 20. 12:45","title":"Elképesztő őrület! Hajdú Péter is tanácsot ad Orbán Viktornak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]