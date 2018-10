Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vettel csak az ötödik helyről indulhat az Egyesült Államok nagydíján.","shortLead":"Vettel csak az ötödik helyről indulhat az Egyesült Államok nagydíján.","id":"20181021_Hamiltone_a_pole_pozicio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d4a69-37ae-43dc-9446-ce01a2fedd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Hamiltone_a_pole_pozicio","timestamp":"2018. október. 21. 08:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ce77f3-fe23-4c57-89e5-5b321bdaeef7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korai univerzum legnagyobb galaktikus szuperhalmazát fedezték fel csillagászok, a proto-szuperklasztert Hüperionról, a görög mitológia titánjáról nevezték el, aki a napot tartotta. A gigantikus képződmény tömege a becslések szerint a Napnál egymillió milliárdszor (!) nagyobb, és olyan távol van tőlünk, hogy a Földről megfigyelve azt látjuk, milyen volt több milliárd évvel ezelőtt.","shortLead":"A korai univerzum legnagyobb galaktikus szuperhalmazát fedezték fel csillagászok, a proto-szuperklasztert Hüperionról...","id":"20181021_galaktikus_szuperhalmaz_huperion_proto_szuperklaszter_szextans_huperion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ce77f3-fe23-4c57-89e5-5b321bdaeef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c894dee-fa1f-4d89-bf71-7ca0c9e43caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_galaktikus_szuperhalmaz_huperion_proto_szuperklaszter_szextans_huperion","timestamp":"2018. október. 21. 11:33","title":"Egymillió milliárdszor nagyobb a Napnál: hatalmas galaktikus szuperhalmazt fedeztek fel csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol be, hogy a brit EU-tagság megszűnésének kilátása és különösen a megállapodás nélküli Brexit lehetősége már most negatív hatást gyakorol beruházási döntéseire.","shortLead":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol...","id":"20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56971d7-dcbf-4395-bff6-19457e8f24a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","timestamp":"2018. október. 22. 18:22","title":"A brit gyárosok elunták a politikusok totojázását, készülnek a Brexitre, de nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt remélik, tanulmányuk hasznos adatokkal szolgál a városi patkánypopulációk kordában tartásának módjait vizsgáló kollégáik számára.","shortLead":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt...","id":"20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedee1c-7f77-493c-9f1f-3b18d64fd28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","timestamp":"2018. október. 21. 12:33","title":"A városban élő patkányok igazi gourmet-k a vidékiekhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési figyelmeztetéssel zargatják a felhasználóikat. A felhasználók viszont alighanem tudni szeretnék, mikor mehet tönkre a rendszerük.","shortLead":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési...","id":"201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6229429d-affe-4bfd-b01e-5b6a3833c94e","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","timestamp":"2018. október. 21. 14:00","title":"15 millió tesztelője van a Microsoftnak, mégis tönkrevághatja a gépet egy Windows-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani. Válogatás a hét legolvasottabb anyagaiból. ","shortLead":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani...","id":"20181021_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535ff5b-c27e-4428-aa42-fa825683f9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 21. 12:52","title":"Tolatóradar: 500 millió forintnyi Maybachba botlottunk egy pesti tisztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közös nyilatkozatot adott ki, a tényeket kérik számon a szaúdi államon Dzsamál Hasogdzsi halála ügyében.\r

\r

","shortLead":"Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közös nyilatkozatot adott ki, a tényeket kérik számon a szaúdi államon...","id":"20181021_Egyre_tobb_orszag_iteli_el_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ca0ed3-644f-4459-9f72-ea068a53fd9a","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Egyre_tobb_orszag_iteli_el_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2018. október. 21. 17:44","title":"Egyre több ország ítéli el a szaúdi újságíró meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]