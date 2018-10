Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható beszédéről, és a 3D-nyomtatóval legyártott Emmanuel Macronról.","shortLead":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható...","id":"20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125b2c2d-ed71-4e3e-817b-4c20c0db6b01","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","timestamp":"2018. október. 22. 08:50","title":"Kövér László: A kultúrharcnak a Fidesz húsz éven át elszenvedője és nem alakítója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5650e583-61d6-408a-bfda-58ee0ef75001","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"62 évvel ezelőtt még nem Photoshoppal megszépített fotók és CO2 kibocsátási adatok uralták az autógyártók hirdetéseit.","shortLead":"62 évvel ezelőtt még nem Photoshoppal megszépített fotók és CO2 kibocsátási adatok uralták az autógyártók hirdetéseit.","id":"20181023_idoutazas_ilyenek_voltak_az_autoreklamok_1956ban_oldtimer_veteran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5650e583-61d6-408a-bfda-58ee0ef75001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39600de-5fbc-468a-99a7-ac4687f6fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_idoutazas_ilyenek_voltak_az_autoreklamok_1956ban_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 08:21","title":"Időutazás: ilyenek voltak az autóreklámok 1956-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban a Concept Creator csapata.","shortLead":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban...","id":"20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e93fde-0e3e-4ee2-979a-c19de21bc70d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","timestamp":"2018. október. 22. 08:03","title":"Tényleg szép lehet majd: újabb koncepcióvideó a Samsung Galaxy S10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat százalékkal, 841,5 millió euróra csökkent a Ryanair ír diszkont légitársaság adózott eredménye a cég szeptember végével záródott második pénzügyi negyedévében.","shortLead":"Hat százalékkal, 841,5 millió euróra csökkent a Ryanair ír diszkont légitársaság adózott eredménye a cég szeptember...","id":"20181022_A_Ryanair_megerezte_a_jarattorleseket_pedig_tobb_utast_vitt_es_a_bevetele_is_nott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c6d3bb-a59d-4742-a214-c14a00f74cbc","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_Ryanair_megerezte_a_jarattorleseket_pedig_tobb_utast_vitt_es_a_bevetele_is_nott","timestamp":"2018. október. 22. 14:29","title":"A Ryanair megérezte a járattörléseket, pedig több utast vitt és a bevétele is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányfő bejelentette az új hivatalos doktrínát: hisznek az áldozatoknak.

","shortLead":"A kormányfő bejelentette az új hivatalos doktrínát: hisznek az áldozatoknak.

","id":"20181022_Ilyen_amikor_orszag_szembenez_a_multtal_az_ausztral_kormany_hivatalosan_bocsanatot_kert_a_pedofilia_aldozataitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cadc680-0be0-4d46-b18c-5f89d606e47b","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Ilyen_amikor_orszag_szembenez_a_multtal_az_ausztral_kormany_hivatalosan_bocsanatot_kert_a_pedofilia_aldozataitol","timestamp":"2018. október. 22. 10:35","title":"Ilyen, amikor egy ország szembenéz a múlttal: az ausztrál kormány hivatalosan bocsánatot kért a pedofília áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor vagy Erdogan fasiszta vezetők, akiknek megnyilvánulásai, politikai lépései párhuzamba állíthatóak a fasiszták gondolkodásával, tetteivel.\r

\r

","shortLead":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor...","id":"20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338116e8-91de-4783-9201-0d72e512921e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","timestamp":"2018. október. 21. 17:18","title":"Filozófiaprofesszor a New York Times-ban: Orbán Viktor fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b8101a-8a83-4897-bdb5-474d25efd3b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai hiba zavarta meg vasárnap este a TV2 adását a hétvégi főműsoridőben.","shortLead":"Technikai hiba zavarta meg vasárnap este a TV2 adását a hétvégi főműsoridőben.","id":"20181021_tv2_sztarban_sztar_elo_musor_ismetles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b8101a-8a83-4897-bdb5-474d25efd3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdcd9e0-f922-409f-baee-2b84996dbd32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_tv2_sztarban_sztar_elo_musor_ismetles","timestamp":"2018. október. 21. 19:19","title":"Gond volt a TV2-nél, nem ment az élő műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a prágai Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló hatéves hálózatkutatási program közel 10 millió eurós támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatán-olvasható a nyertesek közleményében.","shortLead":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef2a5cb-5e06-41ca-9e94-c1ba0b5a883d","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","timestamp":"2018. október. 22. 19:59","title":"A pénz mellé elismerést és feladatot is kaptak magyar tudósok, Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]