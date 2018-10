Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A légitársaság nem árulta el, hogy pontosan mi volt a probléma, de azt állítják, hogy az előírásoknak megfelelően jártak el, amikor kijavították a hibát.","shortLead":"A légitársaság nem árulta el, hogy pontosan mi volt a probléma, de azt állítják, hogy az előírásoknak megfelelően...","id":"20181029_Muszaki_problema_miatt_kellett_javitani_nemreg_a_lezuhant_indonez_utasszallitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d9d1e4-fcda-42fd-be03-3abb77a7ee75","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Muszaki_problema_miatt_kellett_javitani_nemreg_a_lezuhant_indonez_utasszallitot","timestamp":"2018. október. 29. 09:31","title":"Műszaki probléma miatt kellett javítani nemrég a lezuhant indonéz utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","shortLead":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","id":"20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17728f23-6b08-4f54-aa4c-6f2e200bbf0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","timestamp":"2018. október. 29. 11:01","title":"Kiderült, kik voltak a Leicester City tulajdonosának lezuhant helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pedofilokat viszont kizárná, és megtanulna a fiatalok nyelvén.","shortLead":"A pedofilokat viszont kizárná, és megtanulna a fiatalok nyelvén.","id":"20181028_Ferenc_a_melegeket_is_bevonna_az_egyhazi_eletbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f12b2cd-2dbc-4ea8-9dee-0254d463b75f","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Ferenc_a_melegeket_is_bevonna_az_egyhazi_eletbe","timestamp":"2018. október. 28. 16:17","title":"Ferenc a melegeket is bevonná az egyházi életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","shortLead":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","id":"20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a55ff8-ea02-45f6-9bc1-082b3ab1a27f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","timestamp":"2018. október. 28. 13:26","title":"Hétfőn délben dől el Simonka sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","shortLead":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","id":"20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df081b7-f6fe-400c-80fd-7be9eeb3dd45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","timestamp":"2018. október. 27. 18:07","title":"Tévéstúdióban esett össze a korábbi angol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"Banos Benjámin","category":"gazdasag","description":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.","shortLead":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése...","id":"20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2998bd7-c950-46c3-a1b0-4aad327aa537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","timestamp":"2018. október. 29. 11:14","title":"Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8708641f-b982-40e2-ab40-bc4765c3bb47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat fogta magát, és beugrált a vízbe, a hullámok azonban egyre beljebb sodorták, saját erejéből már nem tudott menekülni.","shortLead":"Az állat fogta magát, és beugrált a vízbe, a hullámok azonban egyre beljebb sodorták, saját erejéből már nem tudott...","id":"20181029_Fuldoklo_kengurut_mentettek_ki_az_oceanbol_ausztral_rendorok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8708641f-b982-40e2-ab40-bc4765c3bb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9031684f-1d8e-4b80-8651-04553b1fcbef","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Fuldoklo_kengurut_mentettek_ki_az_oceanbol_ausztral_rendorok__video","timestamp":"2018. október. 29. 11:45","title":"Fuldokló kengurut mentettek ki az óceánból ausztrál rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint) összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:4, 7:5-re legyőzte az első helyen kiemelt cseh Barbora Krejcikovát és Katerina Siniakovát.\r

","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint...","id":"20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0317e-8828-42e5-bc8f-176bcd7c8621","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","timestamp":"2018. október. 28. 10:45","title":"Babos megvédte címét párosban Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]