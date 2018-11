Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","shortLead":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","id":"20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55200cc-2da5-44c6-bc37-a5b49de58797","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","timestamp":"2018. november. 05. 10:44","title":"Utcára vonulnak holnap a szakszervezetek a cafetériáért, nagy tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni lehet, hogy változik.","shortLead":"Már most elindultak a találgatások arról, milyenek lehetnek a jövőre érkező iPhone-ok. Egy apróságról már sejteni...","id":"20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4054c3e5-4cff-48f8-a892-e5c8a184aad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fd27b1-cf00-4cdb-acc5-7efc764f6c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ming_chi_kuo_apple_elemzo_iphone_11_iphone_2019_faceid_arcfelismero_szenzor","timestamp":"2018. november. 05. 15:33","title":"Megszólalt a világ legjobb Apple-elemzője, szerinte ilyen lesz az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben szerény képzettségű külföldiek is ötéves tartózkodási vízumot kaphatnak. ","shortLead":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben...","id":"20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4263dfc2-359c-4275-a8e8-15a8f094509b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","timestamp":"2018. november. 05. 07:45","title":"A kényszer legyűri a hagyományt, Japán is megnyílik a külföldi munkavállalók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák milliomosnő sógornője sushibárjában dolgozik.","shortLead":"A szlovák milliomosnő sógornője sushibárjában dolgozik.","id":"20181105_Egy_luxusetteremben_kapott_munkat_a_bortonbol_nemreg_szabadult_Rezesova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08bb17d-aba4-4599-bab1-d6851a89a457","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Egy_luxusetteremben_kapott_munkat_a_bortonbol_nemreg_szabadult_Rezesova","timestamp":"2018. november. 05. 06:16","title":"Luxusétteremben kapott munkát a börtönből nemrég szabadult Rezesova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel a sorozatába.","shortLead":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel...","id":"20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0024d2-c2f2-4492-a542-9640c4b37289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","timestamp":"2018. november. 05. 14:41","title":"Az az igazi elismerés, amikor egy otthon készült autóból is csinál hivatalos játékautót a Hot Wheels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bc8ebd-f623-4fbe-aed5-58862447ec68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott védő minden bizonnyal idén már nem léphet pályára.","shortLead":"A válogatott védő minden bizonnyal idén már nem léphet pályára.","id":"20181105_Ugy_megvertek_a_Dunaszerdahely_focistajat_hogy_eltort_az_allkapcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bc8ebd-f623-4fbe-aed5-58862447ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec9c631-64d1-42f9-857a-87ad26fa37d5","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Ugy_megvertek_a_Dunaszerdahely_focistajat_hogy_eltort_az_allkapcsa","timestamp":"2018. november. 05. 12:50","title":"Úgy megverték a Dunaszerdahely focistáját, hogy eltört az állkapcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Küszöbön áll egy megállapodás a világ egyik legnagyobb kínai autóipari beszállító vállalatával – mondta a Sanghajban tartózkodó Szijjártó Péter.","shortLead":"Küszöbön áll egy megállapodás a világ egyik legnagyobb kínai autóipari beszállító vállalatával – mondta a Sanghajban...","id":"20181104_Kinai_autoipari_orias_johet_Magyarorszagra_30_milliardos_beruhazasrol_van_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ac12ba-99ce-4569-9c6b-9ae3bca3b6b7","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Kinai_autoipari_orias_johet_Magyarorszagra_30_milliardos_beruhazasrol_van_szo","timestamp":"2018. november. 04. 12:33","title":"Kínai autóipari óriás jöhet Magyarországra, 30 milliárdos beruházásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613d3d25-b5ca-4fd9-a148-adeac5d64987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezer forintot kért az intézmény a szülőszobába belépő hozzátartozóktól arra hivatkozva, hogy fedezniük kell a védőruha árát. Az Európai Roma Jogok Központja szerint ez a szokatlan eljárás jogsértő. Pereltek és győztek: a bíróság első fokon 5 millió forintra bírságolta a kórházat.","shortLead":"Háromezer forintot kért az intézmény a szülőszobába belépő hozzátartozóktól arra hivatkozva, hogy fedezniük kell...","id":"20181103_Belepot_szedett_egy_Borsod_megyei_korhaz_a_szuloszobaba_erkezoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613d3d25-b5ca-4fd9-a148-adeac5d64987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fe0409-0c65-4457-895b-9f2460fb84fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Belepot_szedett_egy_Borsod_megyei_korhaz_a_szuloszobaba_erkezoktol","timestamp":"2018. november. 03. 22:02","title":"Belépőt szedett egy Borsod megyei kórház a szülőszobába érkezőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]